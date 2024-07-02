В Новосибирске ищут подростков, угрожавших ножом девочке на детской площадке

В Новосибирске СК устанавливает личности подростков, угрожавших ножом 11-летней девочке на детской площадке в Октябрьском районе города. Инцидент произошел на улице Высоцкого вечером 29 июня и попал на видео.
По данным СК, группа подростков, действуя совместно по предварительному сговору грубо нарушили общественный порядок. Молодые люди высказали словесные угрозы применения насилия в отношении несовершеннолетней девочки, угрожая находящимся при них ножом.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».
— Устанавливаются очевидцы и участники преступления. Проведены первоначальные следственные действия, назначены судебно-медицинские экспертизы, — рассказали в пресс-службе регионального ведомства.
В СК напомнили, что преступления против общественной безопасности и общественного порядка, являются тяжкими и уголовная ответственность за их совершение наступает с 14 лет. Наказание за данного рода преступления предусматривает лишение свободы.
Ранее редакция сообщала о том, что в одном из дворов в Хилокском микрорайоне Новосибирска дети мигрантов напали с отверткой на 7-летнего мальчика.
Фото: Infopro54, видео из группы «МЖК Восточный, Плющихинский» в ВКонтакте
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