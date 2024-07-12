Экс-полицейские пошли под суд за убийство школьницы в селе под Новосибирском

В Новосибирской области до суда дошло дело полицейских, жестоко расправившихся с 15-летней школьницей в селе Яркуль Усть-Тарского района. 2 марта 2010 года 15-летняя Наташа Матюхина ушла из дома в сельский клуб на дискотеку и больше не вернулась.

О том, что к исчезновению девочки причастны сотрудники полиции, стало известно лишь год назад: тогда задержали четверых сотрудников полиции. Однако сегодня, 12 июля стало известно, что перед судом предстанут пока только двое из них.

По версии следствия, двое сотрудников отделения полиции «Усть-Таркское» на автомобиле сбили школьницу. Чтобы замести следы, они похитили девочку, после чего убили и спрятали тело. Спустя несколько дней оба уволились из правоохранительных органов.

Задержать подозреваемых в жестокой расправе над ребенком удалось только в 2023 году. Фигурантам были предъявлены обвинения по статьям «Убийство» и «Похищение человека», а также «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека». Однако тело ребенка так и не найдено.

— Органом следствия собраны доказательства, подтверждающие вину указанных лиц в совершении преступлений, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Новосибирский областной суд для рассмотрения по существу, — сообщили в региональном СК.

Ранее редакция сообщала о том, что полицейских, подозреваемых в убийстве 15-летней Наташи Матюхиной, обвиняют в расправе над еще одним жителем села Яркуль. Чтобы выяснить истинные причины смерти 26-летнего Владимира Поторокина, его тело эксгумировали.