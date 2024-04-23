«У свиней нет национальности»: в квартире мигрантов по указанию Быстрыкина потравили тараканов

О проблемной квартире на улице Хилокской, где приезжие из Средней Азии, развели тараканью ферму, узнала вся страна. После публикаций в СМИ ситуацией заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин. Он поручил провести проверку и уже на следующий день в многострадальный дом нагрянули следователи и полиция.

Накануне соседи своими силами пытались избавиться от антисанитарии и обильно замазали входную дверь однушки гелем от насекомых, заботливо прикрепив к ней послание от жильцов. Но люди явно перестарались. Средство попало в замочную скважину, поэтому проникнуть в квартиру арендаторы не смогли. Пришлось вызвать специалиста по взлому замков.

― Объявились осмелевшие хозяева злосчастной квартиры. Целыми и невредимыми они остались только благодаря высокому уровню дипломатии приехавшего с ними сотрудника полиции. Проклятую дверь вскрыли. Владельцы отдали за это 5000 рублей, еще 4000 за санобработку квартиры. Во сколько им станет дезинсекция подъезда, мы даже узнавать не хотим, но 3-4 часа всему подъезду придется сидеть на улице с детьми и животными. На любителей тараканов СК завели дело, статью уточняем. Наглый хмырь, пытался угрожать соседям, но бойкие женщины ясно дали ему понять, что одно неверное слово, и он будет кушать своих питомцев, ― написали местные жители в паблике «Хилокский жилмассив» в ВКонтакте.

По словам соседей, квартира принадлежит семье приезжих специалистов. Они регулярно сдают ее мигрантам, которые не отличаются чистоплотностью. Тараканы сначала расплодились в этой однушке, а потом пошли захватывать другие территории. Люди своими силами пытались устранить проблему, но в один прекрасный момент их терпение окончательно лопнуло. Чтобы не нагнетать и без того сложную в микрорайоне социальную напряженность, в дело вмешались правоохранители.

― Мы тут не разжигаем ничего. У свиней нет национальности. Нам хочется жить в нормальных условиях, а не терпеть все это, ― говорят местные жители.

Надеемся, что владельцы «тараканьей фермы» больше не станут испытывать на стрессоустойчивость русских людей.

Ранее редакция писала, что за неделю из Новосибирской области выдворили более 5 тысяч мигрантов.