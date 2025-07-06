Под Новосибирском отремонтировали дорогу к форпосту XVII века

Подрядчик завершил ремонт дороги между городом Каргат и селом Форпост-Каргат, об этом сообщил минтранс Новосибирской области. Стоит отметить, что эта дорога ранее была частью Сибирского тракта. Ранее по нему водили обозы купцы, которые охраняли казаки.

— Ещё с 1729 года казаки добивались переноса Убинского форпоста на восток от озера, на реку Каргат, где имелась хорошая вода, было больше топлива и корма для лошадей. Решение о переносе состоялось только в 1746 году, в связи с чем форпост стал называться Каргатским, — говорится на сайте Каргатского сельсовета.

В районе села Форпост-Каргат находится реконструированный острог, парк-музей народных традиций под открытым небом «Хуторок», галереи и мастерские.

Власти рассчитывают, что обновленная дорога увеличит приток туристов к достопримечательному месту.

Напомним, некоторые населенные пункты нашего региона основаны более двух веков назад, рассказали в управлении Росреестра по Новосибирской области. В 2025 году исполняется:

330 лет деревне Кругликово Болотнинского района;

280 лет селу Усть-Алеус Ордынского района;

275 лет деревне Елфимово Болотнинского района;

255 лет деревне Барсуково Маслянинского района;

250 лет деревне Решеты Кочковского района;

220 лет деревне Сургуты Северного района.

Самым старым поселением Новосибирской области официально признано село Филошенка Венгеровского района. Оно было основано на берегу реки Арынцасс в 1418 году, то есть в этом году исполнится 607 с момента его создания.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске прорабатывают проект развития парка «Усть-Тула». На его территории также планируется построить острог.