Бастрыкин заинтересовался избиением комментатора «Матч ТВ» Скворцова в Новосибирске

Следственный комитет взял на особый контроль расследование обстоятельств нападения на спортивного комментатора «Матч ТВ» Романа Скворцова в Новосибирске. Это решение было принято главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным.

— В СУ СК России по Новосибирской области организована процессуальная проверка. Кроме того, региональное следственное управление инициировало вопрос передачи возбужденного по данному факту уголовного дела из органов внутренних дел в свое производство, — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что Роман Скворцов был атакован неизвестными людьми возле бара в центре Новосибирска. Его обнаружил прохожий, и журналиста доставили в больницу с травмой головы. Состояние Романа было тяжёлым.

Накануне стало известно, что его состояние значительно улучшилось. Об этом сообщил генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.

Ранее редакция сообщала о том, что уголовное дело возбудили после нападения на комментатора Скворцова в Новосибирске. Правоохранительные органы начали дознание в рамках уголовного дела.