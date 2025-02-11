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Уголовное дело возбудили после нападения на комментатора Скворцова в Новосибирске

  • 11/02/2025, 09:30
Автор: Артем Рязанов
Возбудили уголовное дело после нападения на комментатора Скворцова в Новосибирске
Сейчас он находится в новосибирской больнице

Спортивный комментатор Роман Скворцов получил черепно-мозговую травму в ночь на 10 февраля после матча звёзд КХЛ в Новосибирске. По данному факту правоохранительные органы начали дознание в рамках уголовного дела. Об этом сообщила Наталья Жуласова, представитель ГУ МВД по региону.

Сотрудники полиции получили информацию о травме спортивного комментатора Романа Скворцова от новосибирских медиков, которые госпитализировали его 9 февраля. Позднее стало известно, что Скворцов находится в реанимации, а его обследование и лечение взял на контроль региональный Минздрав.

9 февраля в соцсетях появилась информация, что комментатор был избит возле одного из питейных заведений на Красном проспекте в Новосибирске.

Ранее реакция сообщала о том, что толпа подростков насмерть забила русского мальчика в одной из школ Кыргызстана. Причиной конфликта между старшеклассниками стала симпатия к России.

Источник фото: Роман Скворцов в Телеграм

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : Роман Скворцов комментатор Избили


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