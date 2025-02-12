Партия пенсионеров планирует увеличить электорат на выборах в Новосибирске

Партия «Пенсионеры за социальную справедливость» начала подготовку к выборам 2025 года. Новосибирское отделение партии намерено получить 4-5 мандатов в региональном Законодательном Собрании.

— В планах — достучаться до 80 тысяч горящих сердец. И уже в органах власти продолжить добиваться главных целей: достойный труд, достойная зарплата, достойная пенсия, — уточнили в партии ключевые тезисы программы.

Сейчас идет формирование команды. Первый в общеобластном списке — генерал-майор Владимир Ворожцов. Он имеет большой опыт в профессиональной и общественно-политической деятельности.

Ворожцов закончил Санкт-Петербургский университет МВД России (диплом с отличием), докторантуру Военно-политической Академии имени В.И. Ленина (доктор философских наук). Неоднократно выполнял служебные обязанности в районе вооруженного конфликта в Чеченской Республике, других регионах Северного Кавказа. Занимался вопросами международного сотрудничества. Является автором и соавтором более 90 научных работ, среди которых 4 монографии. Имеет более 20 государственных и ведомственных наград, в том числе «За выполнение специального задания президента РФ в условиях, сопряженных с риском для жизни».

Кроме того, в общеобластном списке — депутат Законодательного Собрания Новосибирской области Александр Аверкин, депутат Совета депутатов Искитимского района Алексей Прокудин, председатель правления регионального отделения «Партии пенсионеров» Эдуард Кожемякин. Территориальные группы возглавят депутаты и руководители партии: Михаил Бушмакин, Дмитрий Грищенко, Станислав Тулупов, Ольга Готовщиц и другие кандидаты.

В конце февраля в Новосибирском региональном отделении партии состоится большое мероприятие «Школа депутата», где в качестве спикеров выступят известные политики, ученые, общественные деятели федерального уровня.