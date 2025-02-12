О планах по строительству станции метро «Спортивная» сообщили в мэрии Новосибирска

Мэрия Новосибирска может получить положительное заключение Главгосэкспертизы по строительству станции метро «Спортивная» в феврале 2025 года. Это позволит начать процесс поиска нового подрядчика для завершения работ.

— Наша задача как муниципалитета — разработать проектную документацию. Мы уже приступили к конкурсным процедурам. Первая закупка была проведена, будем продолжать, — сообщил заместитель мэра Иосиф Кодалаев.

Завершение строительства станции «Спортивная» намечено на декабрь 2025 года. В настоящее время на объекте действует режим повышенной готовности, направленный на обеспечение безопасности как движения поездов, так и работы оборудования.

Ранее строительством станции занималось ООО «СпецТрансСтрой». Однако из-за выявленных нарушений контракт с компанией был расторгнут.

Ранее редакция сообщала о том, что новые иски к экс-подрядчику станции «Спортивная» поступили в суд в Новосибирске. Сумма исковых требований превышает 142 млн рублей.