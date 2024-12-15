Бастрыкин заинтересовался избиением школьника с ДЦП в Новосибирске

В Новосибирске возбуждено уголовное дело по факту избиения школьника с ограниченными возможностями здоровья. Инцидент произошёл между одноклассниками. В настоящее время следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области проводят тщательную проверку обстоятельств случившегося.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Новосибирской области Антону Бадулину возбудить уголовное дело и представить доклад об обстоятельствах произошедшего.

Напомним, в Новосибирске разразился громкий скандал, связанный с 41-й школой. Мать первоклассника с диагнозом детский церебральный паралич обвинила одноклассников сына в систематических издевательствах над ним. В связи с этими тревожными сообщениями прокуратура Новосибирской области инициировала проверку.

Ранее редакция сообщала о том, что Бастрыкин взял на контроль уголовное дело о ДТП с новосибирским автобусом. Пострадали два пассажира.