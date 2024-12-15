В Новосибирске восстановили освещение в парке «Арена»

В новосибирском парке «Арена», где полным ходом идёт подготовка к Новому году, утром 15 декабря, в 7 часов, восстановили электроснабжение. Об этом сообщил официальный телеграм-канал мэрии города.

Уже вечером жители и гости города смогут вновь насладиться прогулками в парке и полюбоваться его праздничным убранством. Цифровая ёлка снова засияет яркими огнями.

Авария, произошедшая в середине дня 13 декабря, оставила без света популярное место вечерних прогулок новосибирцев. Точки общественного питания не работали, а новогодняя иллюминация была отключена.

Хотелось бы отметить, что 13 декабря также не было света в 170 домов на нескольких улицах Октябрьского района Новосибирска. Там произошло аварийное отключение электроэнергии. На данный момент специалисты полностью восстановили подачу электричества. Информацию подтверждает сервис «Мой Новосибирск».

Ранее редакция сообщала том, что в селе Сокур Мошковского района на улицах бьют фонтаны, а дети мерзнут в садике. Сразу несколько аварий произошло на сельских теплотрассах.