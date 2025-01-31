Бастрыкин заинтересовался тренером из Новосибирска, обвиненным в жестокости

В Новосибирске по заявлению родителей было возбуждено уголовное дело в отношении тренера хоккейной школы «Сибирь». Родители утверждают, что тренер унижал детей, заставляя одних бросать мячи в других.

Дело вызвало интерес у председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина, который поручил разобраться в ситуации.

В правоохранительные органы обратилась жительница Новосибирска. Она рассказала, что тренер проводил платные дополнительные занятия и требовал, чтобы она переводила деньги на его счёт или на счёт его жены.

Дети, которые не могли посещать эти занятия, испытывали унижение. Кроме того, педагог был замечен в подделке результатов сдачи нормативов, чтобы исключить неугодных ему спортсменов из учреждения. Также он призывал несовершеннолетних применять физическую силу друг к другу.

— Так, в декабре прошлого года тренер принудил подопечных с силой пинать мячи в сторону своих сверстников, в результате чего они получили многочисленные ушибы, — сообщили в телеграм-канале СК России.

В ведомстве также отметили, что, несмотря на выявленные нарушения, тренер не был привлечён к ответственности.

Александр Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области Евгению Долгалеву отчитаться о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела.

Ранее редакция сообщала о том, что Бастрыкин потребовал возбудить дело после избиения школьника в Искитиме. На данный момент проводится проверка.