Муниципальное «Метро МиР» заплатит за неосновательное обогащение в Новосибирске

Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил иск ГКУ «Арена», учредителем которого является Новосибирская область, к муниципальному предприятию «Метро МиР». Госкомпания подала иск в ноябре 2024 года о взыскании 51,3 млн рублей неосновательного обогащения. В частности, в материалах суда отмечается, что подрядчик не исполнил обязательства по строительству дороги возле ледового дворца спорта «Сибирь-Арена». В результате у него образовался неотработанный аванс. Суд подчеркивает, что представителей подрядчика на заседании не было. Судя по материалам суда, их не было ни на одном из заседаний с момента подачи заявления.

Как следует из материалов дела, госконтракт между ГКУ НСО «Арена» и МП «Метро Мир» был заключен в 2020 году по итогам электронного аукциона. Подрядчик должен был выполнить работа по строительству автомобильной дороги от пляжа «Наутилус» вдоль территории «Многофункциональной ледовой арены» с заездом на дамбу Октябрьского моста в Кировском и Ленинском районах на условиях, установленных аукционной документацией. Цена контракта составила 837,4 млн рублей. В ходе исполнения контракта подрядчику выплачен аванс в размере 379,2 млн рублей. Работы подрядчик должен был выполнить вначале до августа 2022 года, потом сроки исполнения контракты были сдвинуты до августа 2023 года. В итоге между сторонами были подписаны акты выполненных работ на 757,6 млн рублей.

На оспаривание вынесенного решения в апелляции у «МетроМиР» есть месяц

Напомним, осенью 2022 года прокуратура Новосибирской области по итогам совместной с УФСБ проверки соблюдения законодательства при строительстве автодорог в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» сообщила, что при строительстве подъезда к новой ледовой арене муниципальным предприятием «Метро МИР» использовались некачественные строительные материалы, в результате чего ущерб бюджету составил не менее 359 млн рублей. В отношении руководства предприятия было возбуждено уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий». В середине ноября Александр Мысик был заключен под стражу. Следователи заявляли, что дорогу нужно перекладывать заново.

При этом мэр Новосибирска и губернатор области неоднократно заявляли о том, что у них нет вопросов к дороге, которая эксплуатируется, в том числе тяжелым транспортом, работающим на стройке ЛДС.

Ранее редакция сообщала о том, что мэрия Новосибирска взыскивает с «Метро МиР» 48 млн рублей.