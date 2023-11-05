Найдено нарушение в уборке снега с дорог и улиц в Новосибирске

Прокуратура выявила нарушения при организации работ по очистке дорог и улиц от снега и наледи в Новосибирске. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.

― В октябре текущего года, в целях недопущения роста дорожной аварийности, прокуроры объявили руководителям органов местного самоуправления и дорожных служб почти 250 предостережений о недопустимости ненадлежащей уборки дорог и улиц от снега и наледи, ― говорится в сообщении.

Из-за нарушений прокуратура внесла мэру представление. Также было внесено порядка 6 представлений руководителям служб эксплуатации дорог.

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