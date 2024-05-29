Бастрыкину доложат о мигрантах, заселивших 5-этажное общежитие в Новосибирске

После публикации Infopro54, где мы рассказывали о массовом заезде мигрантов в 5-этажное общежитие на улице 40 лет Октября, историей заинтересовался главный следователь России Александр Быстрыкин.

― По данному факту следственными органами СК России по Новосибирской области проводится процессуальная проверка. Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Долгалеву доложить о ходе проверочных мероприятий и установленных обстоятельствах, ― говорится в официальном сообщении СК.

Напомним, людей возмутило, что более ста строителей завезли в Новосибирск и поселили в черте города. В первый же вечер мигранты вышли на улицу и устроили пьянку. Они нарушали общественный порядок, мусорили, оскорбляли женщин и разгуливали толпами по району. Соседи вызвали полицию, но участковый предупредил, что если иностранцы имеют на руках все разрешающие документы, то он ничего сделать не сможет.

Хозяин хостела пообещал разобраться с недостойным поведением приезжих, просил жителей отправлять ему все фото и видео доказательства их неподобающих поступков.