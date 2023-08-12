«Детский Атлас» будут внедрять в новосибирских школах

Проект «Детский Атлас» разработчики представили на прошедшем в Новосибирске «Архипелаге-2023».

— Мы получили поддержку в реализации программы на территории Новосибирской области в школах и оказание поддержки в создании уникального фото и видеоконтента по региону, — сообщила команда проекта в группе ВКонтакте после выступления на «Архипелаги-2023».

Министр природных ресурсов Новосибирской области Евгений Шестернин пояснил, что на минувшей неделе прошло обсуждение принципов внедрения детского природного атласа Новосибирской области в образовательный и просветительский процессы.

— Школьники, ученики лесничеств, юные натуралисты смогут не только учиться, но и вбивать свои данные, фотографии, наблюдения и итоги научных работ — дополнять информационную базу атласа, — отметил министр.

«Детский Атлас» — это мультимедийный проект, который в занимательной форме знакомит детей с природой, историей, достопримечательностями родного края и страны. Авторы проекта Наталья Степанова и Анастасия Зайцева. Проект проходил апробацию в Новосибирске в 2020-2021 учебном году в 17 школах города и 1 детском саду при поддержке Фонда президентских грантов, с программой познакомились 1600 школьников начальных классов. Главная ценность проекта в том, что в создании и улучшении интерактивной карты участвуют сами дети.

Ранее редакция сообщала о том, что на «Архипелаге 2023» подняли вопрос о повышении плодородия почв.