«Батареи холодные, горячей воды нет»: детский ансамбль замерз в номерах бизнес-отеля в Новосибирске

Неприятная история приключилась с детским хореографическим ансамблем на гастролях в Новосибирске. Коллектив, в котором занимается 85 детей в возрасте от 7 до 17 лет вместе с 6 взрослыми педагогами и родителями остановились в начале ноября в известном бизнес-отеле на улице Немировича-Данченко.

Постояльцы остались очень недовольны сервисом и гостеприимством.

― В комнатах батареи чуть тёплые, окна не заклеены, теплоизоляции нет, горячей воды в номерах нет. Дети утром встали простуженные, у некоторых поднялась температура, ― рассказала мама участницы ансамбля.

Женщина утверждает, что взрослые сопровождающие пытались разрешить ситуацию, просили выделить детям дополнительные оделяла, обеспечить обогревателями. Все эти просьбы, по ее словам, игнорировались.

― Одеяла нашли только на вторую ночь, после длительных переговоров и угроз. Девочки из ансамбля сами разносили их по комнатам. Обогревателей в гостинице так и не нашлось. Воду горячую не включили. Как в отеле, который считается лучшим, может быть такое безобразное обслуживание? Как можно нецензурно браниться, когда гости сами выполняют работу персонала: ищут одеяла, скотч и заклеивают дыры в оконных рамах? За какой сервис была оплачена немалая сумма? ― возмущаются родители.

Сейчас мамы и папы собирают подписи под коллективным обращением в Роспотребнадзор с просьбой проверить данный отель и принять меры.