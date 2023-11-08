В аэропорту Толмачево демонстрируют карту России без новых регионов

Карта России без нескольких регионов — Сахалина, Курильских островов, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей появилась в аэропорту Толмачево. Об этом сообщает НГС со ссылкой на читательницу.

Пассажирка была возмущена подобной ситуацией и поделилась своей находкой с журналистами.

В пресс-службе аэропорта объяснили, что реклама была предоставлена благотворительным фондом «Помоги Просто». Воздушная гавань не имеет отношения к этой иллюстрации.

В самом фонде пояснили, что это лишь схематичная карта страны. Они скачали ее в бесплатном фотобанке. Такое решение они объяснили экономией средств и нежеланием тратиться на детализованную карту. Все деньги от пожертвований фонд целиком вкладывают в развитие платформы.

Ранее редакция сообщала о том, что аэропорт Толмачево побил рекорд пассажиропотока 2022 года.