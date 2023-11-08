Отечественные семена буду преобладать у аграриев России к 2030 году

Отечественными семенами хотят обеспечить российских аграриев к 2030 году. 75% отечественных семян должно быть у русских аграриев. Об этом рассказала первый замглавы Минсельхоза РФ Оксана Лут в рамках «Сибирской аграрной недели» в Новосибирске.

― Все меры поддержки, которые мы применяем, это поддержка отечественных семян и семян, которые будут разрабатываться как селекционный материал в рамках ФНТП (Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства), ― отметила замминистра.

По ее словам, уже введены правила локализации и до конца текущего года будут утверждены объемы квотирования ввоза импортных семян.

Напомним, что в 20 районах области минувшим летом был введен режим чрезвычайной ситуации, а 10 июля — на территории всей Новосибирской области.

С сохранившейся площади валовый сбор зерна составил 2,360 млн тонн зерна, прогноз по весу после доработки — 2,17 млн тонн, урожайность составила 14,1 ц\га. Напомним, еще летом Минсельхоз прогнозировал снижение урожая в регионе на 30-40%. По сравнению с результатом 2023 года: 3,356 млн тонн, а урожайность составляла 22,3 ц\га.

Ранее редакция сообщала о том, что экспорт зерновой продукции в Китай из Новосибирской области увеличился в пять раз.