Детский лагерь Огонек снесут за 2,5 млн рублей

В Новосибирской области ищут подрядчика, который выполнит работы по демонтажу детского оздоровительного лагеря «Огонек», который находится в Новосибирском районе, недалеко от станции «Щелковичиха». Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Заказчиком выступает Областной центр развития творчества детей и юношества, в управлении которого находится данный объект.

Согласно документации, подрядчик до 10 октября 2023 года должен снести 18 зданий, входящих в лагерный комплекс (в том числе спальные корпуса, бассейн, столовая, медицинский изолятор, дом начальника лагеря и хозяйственные постройки).

Напомним, 25 мая в Новосибирской области стартует летняя оздоровительная кампания. 1007 оздоровительных организаций региона примут 121 тыс. детей. Откроет летний сезон 992 детских оздоровительных учреждения, из которых 55 — это загородные оздоровительные лагеря.

Ранее редакция сообщала, что «Премьер» выходит в детский сегмент.