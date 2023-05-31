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Как будет развиваться рынок ипотеки после завершения госпрограмм

  • 31/05/2023, 18:27
Как будет развиваться рынок ипотеки после завершения госпрограмм
По оценкам экспертов, в первом полугодии текущего года россияне оформят ипотеку более чем на 2,76 трлн рублей, что на 2% превысит результат рекордного 2021 года.

По словам заместителя президента-председателя правления ВТБ Анатолия Печатникова, после окончания действия господдержки в 2024 году льготную ипотеку необходимо модернизировать, сделав ее адресной. Основной фокус поддержки целесообразно направить на социальные категории населения и регионы, требующие более активного ввода нового жилья.

По оценкам ВТБ, в первом полугодии 2023 г. россияне оформят ипотеку более чем на 2,76 трлн рублей, что на 2% превысит результат рекордного 2021 г. Таким образом, сегмент жилищного кредитования в России полностью восстановится, чему в значительной степени помогли действующие госпрограммы, по которым сейчас проводится 40% сделок. Однако ключевые из них — льготная ипотека и «семейная» программа — завершают свое действие в 2024 году, и над будущим рынка стоит задуматься уже сегодня, отмечает Анатолий Печатников.

Эксперт считает, что, с учетом социальной значимости государственной поддержки, необходимо  акцентировать ее не на конкретных сегментах недвижимости, а на отдельных категориях населения и регионах.

— После 1 июня 2024 года господдержка должна перейти на новый уровень развития и, с одной стороны, сфокусироваться на поддержке льготных категорий населения – например, врачей, учителей или многодетных семей, а с другой – на развитии стратегически важных для страны регионов, таких как Дальний Восток или моногорода, –  заявил Анатолий Печатников.

Дополнительными мерами адресной помощи социально незащищенным категориям населения могут стать:

∙ снижение ставки по «семейной ипотеке» в зависимости от количества детей и площади приобретаемой квартиры;

∙ увеличение лимитов по госпрограммам в регионах, где стоимость жилья не позволяет воспользоваться льготной ставкой;

∙ повышение максимальной суммы налогового вычета при покупке недвижимости (показатель не пересматривался с 2008 г., при этом стоимость недвижимости на рынке за это время значительно изменилась).

— Еще одним инструментом точечной поддержки мы видим внедрение «детских депозитов» или специального счёта с целью накопления на первое жилье для российских детей и молодежи. По нашей оценке, на горизонте нескольких лет это позволит сформировать необходимый финансовый капитал, который можно использовать для покупки новой квартиры или как первый взнос по ипотеке, — добавил зампред ВТБ.

Он также отметил, что многие меры социальной поддержки реализуются на рынке уже сейчас. Например, планируется запуск льготной ипотеки для молодежи, ожидается распространение господдержки на педагогов. В регионах, где не представлен первичный рынок, планируется внедрение льготной ипотеки на готовое жилье и т.д. Всего в 2023 году на реализацию льготных программ будет направлено 260 млрд рублей, что более чем вдвое превысит показатель 2022 года.

Фото: freepik.com — freepik

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Рубрики : Финансы

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : ипотека госпрограммы по ипотеке ВТБ


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