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Театр одного актера: мигрант разыграл спектакль с инфарктом в военкомате Новосибирска

  • 09/08/2024, 15:50
Автор: Ольга Кирсанова
Мигрант разыграл спектакль с инфарктом в военкомате Новосибирска
Иностранца и 11 его приятелей доставили в отдел для постановки на воинский учет.

В Новосибирске силовики устроили очередную облаву на нелегальных мигрантов в Хилокском микрорайоне.

Военные следователи нагрянули в трехэтажное общежитие пятничным утром 9 августа.

— В бараке проживали 47 человек, 12 из которых были доставлены в военный комиссариат и поставили на воинский учет, — рассказал VN.ru источник в следственном отделе СКР по Новосибирскому гарнизону.

Силовики отметили, что были ошарашены открывшейся их взору картине: антисанитария и бардак царили в комнатах, где проживали иностранные специалисты.

— На каждом из трех этажей от 6 до 8 комнат. В каждой по восемь кроватей. Кругом грязь, пивные бутылки, энергетики и упаковки от бичпакетов. Про полчища тараканов я уж молчу. При этом в каждом подвале имеется прачечная и душевая комната. Мы зашли в момент, когда мигранты собирались отведать арбузов. Но не вышло, аппетит у обитателей был испорчен нашим визитом, — добавил собеседник.

У одного из нелегалов при виде гостей в погонах буквально подкосились ноги, а уже в военкомате он «включил» актера и стал имитировать сердечный приступ. В ответ силовики «включили» Станиславского: плохого актера поставили на воинский учет.

Ранее редакция сообщала о том, что иностранка незаконно поселила мигрантов по фальшивым документам в Новосибирске. Прибывшие в сибирскую столицу выходцы из Средней Азии заплатили деньги своей «благодетельнице».

Источник фото и видео: VN.ru

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Рубрики : Право&Порядок Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : Хилокский микрорайон рейды Мигранты военкомат


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