БелАЗ, самый большой самолет и поезд: сколько денег перевозят сибирские инкассаторы?

Для того, чтобы перевести такую массу, самому крупному грузовому самолету, перевозящему детали для МКС, потребовалось бы делать два рейса. Не справился бы за один заход и самый крупный в мире самосвал – БелАЗ. А еще это примерно 19 пассажирских вагонов. Это даже больше, чем в поездах дальнего следования на Транссибирской магистрали.

Интересно, что при весе примерно в 1 грамм самыми тяжелыми оказались бумажные купюры, совокупный вес которых составил 307 тонн. Самой популярной и часто перевозимой стала банкнота в 1000 рублей – их сибирские инкассаторы перевезли более 85 миллионов экземпляров. Среди монет самой популярной оказался 1 рубль. Их было перевезено более 21 миллиона штук общим весом в 68 тонн.

Самыми невостребованными стали монеты в 5 копеек и 50 копеек – за год их перевезли всего 21 килограмм совокупно.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк: