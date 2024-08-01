Рекламодателям

БелАЗ, самый большой самолет и поезд: сколько денег перевозят сибирские инкассаторы?

  • 01/08/2024, 09:15
БелАЗ, самый большой самолет и поезд: сколько денег перевозят сибирские инкассаторы?
Сотрудники инкассации Сибирского банка Сбера за год перевезли более 550 тонн денежных средств.

Для того, чтобы перевести такую массу, самому крупному грузовому самолету, перевозящему детали для МКС, потребовалось бы делать два рейса. Не справился бы за один заход и самый крупный в мире самосвал – БелАЗ. А еще это примерно 19 пассажирских вагонов. Это даже больше, чем в поездах дальнего следования на Транссибирской магистрали.

Интересно, что при весе примерно в 1 грамм самыми тяжелыми оказались бумажные купюры, совокупный вес которых составил 307 тонн. Самой популярной и часто перевозимой стала банкнота в 1000 рублей – их сибирские инкассаторы перевезли более 85 миллионов экземпляров. Среди монет самой популярной оказался 1 рубль. Их было перевезено более 21 миллиона штук общим весом в 68 тонн.

Самыми невостребованными стали монеты в 5 копеек и 50 копеек – за год их перевезли всего 21 килограмм совокупно.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:

«Поздравляю с праздником профессионалов своего дела – инкассаторов Сбера, круглосуточно обеспечивающих сохранность денежных средств наших клиентов, и выражаю благодарность за труд!»

Фото: freepik.com/Автор: freepik 

29

Рубрики : Бизнес

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : финансы Сбер банки


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMY9yЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYA1ЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: Реклама. Рекламодатель ООО УК «Согласие»

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYEKЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYA3ЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYJmЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMY9wЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Принцип «Галя, отмена, мы договорились» в корпоративных конфликтах уже не работает

Принцип «Галя, отмена, мы договорились» в корпоративных конфликтах уже не работает

Информация выходит в публичную плоскость и несет необратимые риски, в том числе репутационные.
Все материалы
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Земля в Новосибирской области за год подорожала на 37 процентов
1/08/24 10:00
Недвижимость
СФО «Основа»: Стратегия компании ― в высоком качестве проектов и профессиональном развитии сотрудников
1/08/24 9:58
Бизнес Недвижимость
На водителя Mercedes, насмерть сбившего женщину, возбудили дело в Новосибирске
1/08/24 9:29
Происшествия
БелАЗ, самый большой самолет и поезд: сколько денег перевозят сибирские инкассаторы?
1/08/24 9:15
Бизнес
Что нового ждет новосибирцев в августе: цифровое наследство и звонки должникам
1/08/24 9:00
Власть Общество
В деле мигранта-мажора на Лексусе из Тогучина появились новые подробности
31/07/24 18:53
Происшествия
Экопарк под Новосибирском почти в четыре раза увеличит прием туристов
31/07/24 18:30
Бизнес Туризм
«Лучших по профессии» выбрали в «Сибантраците»
31/07/24 18:20
Бизнес
«Пока наши мужья на СВО, нас будут насиловать»: мигранты преследуют жен бойцов СВО в селе под Новосибирском
31/07/24 17:47
Общество
АвтоВАЗ может снова повысить цены на Lada
31/07/24 17:45
Бизнес
В Новосибирске началась кампания по подготовке к зимнему содержанию дорог
31/07/24 17:30
Бизнес Город
Многодетные отцы не получат отсрочку от мобилизации в Новосибирске
31/07/24 17:15
Общество Политика
Первомайский сквер в Новосибирске обещают сдать 15 августа
31/07/24 17:00
Бизнес Власть Город
Водителя Mercedes, насмерть сбившего женщину на Большевистской, задержали полицейские
31/07/24 16:34
Происшествия
Мотоциклист погиб из-за подрезавшей его женщины за рулем Volkswagen в Новосибирске
31/07/24 16:30
Происшествия
Давать мигрантам гражданство РФ после постановки на воинский учет предложили в Госдуме
31/07/24 15:30
Общество
Сибирские ученые просят увеличить расходы бюджета на гражданскую науку
31/07/24 15:00
Власть Инвестиции Наука
Продукция товаропроизводителей из районов области стала доступнее жителям левобережья Новосибирска
31/07/24 14:32
Власть
Мигранта оштрафовали за липовые права, по которыми он катался по Новосибирску
31/07/24 14:30
Право&Порядок
Новосибирских блогеров и паблики возьмет на контроль Роскомнадзор
31/07/24 13:56
Бизнес Власть Общество
Популярное
Опубликован Лунный посевной календарь на август 2024 в Новосибирске
27/07/24 11:00
Общество
Воспитательницу, которая заразила девять детей туберкулезом, отдали под суд
21/06/24 16:43
Почти 200 человек госпитализированы с подозрением на ботулизм в России
18/06/24 14:24
Черная Фасоля ищет дом
10/06/24 12:13
Пушистая красавица с доверчивым взглядом ищет дом!
28/05/24 13:53
Ночью в музеях города посетители смогут увидеть НЕреальный Новосибирск
17/05/24 9:00
Культура
Новости компаний
Анастасия Агафонова вошла в Топ-5 рейтинга руководителей подразделений premium banking
30/07/24 15:12
Новосибирские энергетики помогли коллегам восстановить линию 110 кВ в Омской области
30/07/24 9:08
«Прибыль» Банка Уралсиб вошла в Топ-4 карт с кешбэком на все
29/07/24 11:00
Банк Уралсиб вошел в Топ-5 лучших кредитов наличными
26/07/24 10:31
«АгроПРО»: номинация о тех, кто стоит на страже продовольственной безопасности страны
26/07/24 10:00
Успеть за 7 дней: оргкомитет конкурса «Сибирь.ПРО» завершает приём заявок
25/07/24 15:16

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Август 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска