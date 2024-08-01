БелАЗ, самый большой самолет и поезд: сколько денег перевозят сибирские инкассаторы?

Для того, чтобы перевести такую массу, самому крупному грузовому самолету, перевозящему детали для МКС, потребовалось бы делать два рейса. Не справился бы за один заход и самый крупный в мире самосвал – БелАЗ. А еще это примерно 19 пассажирских вагонов. Это даже больше, чем в поездах дальнего следования на Транссибирской магистрали.
Интересно, что при весе примерно в 1 грамм самыми тяжелыми оказались бумажные купюры, совокупный вес которых составил 307 тонн. Самой популярной и часто перевозимой стала банкнота в 1000 рублей – их сибирские инкассаторы перевезли более 85 миллионов экземпляров. Среди монет самой популярной оказался 1 рубль. Их было перевезено более 21 миллиона штук общим весом в 68 тонн.
Самыми невостребованными стали монеты в 5 копеек и 50 копеек – за год их перевезли всего 21 килограмм совокупно.
Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:
«Поздравляю с праздником профессионалов своего дела – инкассаторов Сбера, круглосуточно обеспечивающих сохранность денежных средств наших клиентов, и выражаю благодарность за труд!»
Фото: freepik.com/Автор: freepik
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