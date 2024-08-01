На водителя Mercedes, насмерть сбившего женщину, возбудили дело в Новосибирске

В Новосибирске возбудили уголовное дело на водителя черного Mercedes, который сбил женщину и скрылся с места происшествия. Смертельное ДТП произошло на улице Большевистской в ночь на 31 июля.
По данным следствия, иномарка с тонированными стеклами и без регистрационных номеров мчалась по улице Большевистской со стороны Добролюбова. Возле дома № 177/24 автомобиль на полной скорости наехал на пешехода, идущего по проезжей части, после чего скрылся с места происшествия.
В результате аварии женщина-пешеход получила травмы несовместимые с жизнью и скончалась на месте.
Виновника аварии объявили в розыск.
Mercedes-убийцу полицейские нашли в гаражном комплексе Железнодорожного района. Водитель успел снять тонировку, прикрепить номера, но не смог оперативно скрыть следы преступления на кузове. Водитель был задержан, а машина направлена на экспертизу.
Следователи МВД выяснили, что за рулем автомобиля был 24-летний мужчина, который не имеет водительского удостоверения.
— По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Решается вопрос об избрании меры пресечения водителю, — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.
Ранее редакция сообщала о том, что ночью на трассе в Новосибирской области под колесами автомобиля погиб пешеход. В ГАИ отметили, что у погибшего мужчины на верхней одежде отсутствовали светоотражающие элементы.
Источник фото: ГУ МВД по Новосибирской области.
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