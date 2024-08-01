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Что нового ждет новосибирцев в августе: цифровое наследство и звонки должникам

  • 01/08/2024, 09:00
Автор: Оксана Мочалова
Что нового ждет новосибирцев в августе: цифровое наследство и звонки должникам
Рассказываем, какие законы вступают в силу в августе.

Цифровые рубли можно передавать по наследству

С августа в России устанавливается порядок наследования цифровых рублей. Права на это вид денежных средств можно передавать с помощью завещательных распоряжений. Норма разработана правительством по согласованию с Центробанком. Сам закон был принят в конце лета 2023 года.

Напомним, что цифровой рубль станет третьей формой национальной валюты наравне с наличными и безналичными деньгами. Он представляет собой цифровой код, который хранится в электронном кошельке.

Увеличение выплаты уходящим в зону СВО

Многодетные отцы не получат отсрочку от мобилизации в Новосибирске

Многодетные отцы не получат отсрочку от мобилизации в Новосибирске

Единовременная выплата уходящим в зону СВО по контракту новосибирцев увеличена до 400 тысяч рублей (ранее она составляла 195 тысяч рублей). Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Выплата положена мобилизованным, призывникам, другим гражданам России, а также иностранцам, которые с 1 августа по 31 декабря 2024 года заключат контракт о прохождении военной службы на территориях Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей и Украины.

В Новосибирской области есть своя единовременная выплата для контрактников в размере 405 тысяч рублей. Таким образом, общая сумма за подписание контракта составит 805 тысяч рублей.

Эксперимент по оформлению грузов

С 1 августа 2024 года в России начнется эксперимент по созданию, апробации и внедрению информационной системы «Национальная цифровая транспортно-логистическая платформа». Она предназначена для оформления перевозок грузов. Эксперимент продлится до 1 июня 2025 года

Участниками эксперимента, который пройдет на добровольной основе, станут грузоотправители, экспедиторы, перевозчики, грузополучатели, операторы железнодорожного подвижного состава и владельцы инфраструктуры железнодорожного транспорта, операторы информационных систем электронных перевозочных документов, а также органы исполнительной власти.

Судебная экспертиза будет проводиться по предоплате

Со 2 августа суд будет выносить решение о проведении экспертизы по ходатайству заявителя только после внесения им средств на спецсчет. Если претендент не произведет оплату, судья сможет отклонить просьбу о назначении экспертизы.

Активы банков-банкротов станет проще продать

Со 2 августа вступает в силу закон, который ускорит продажу активов банков-банкротов, и в максимальном объеме удовлетворить требования кредиторов.

Имущество, которое не продадут на торгах, будет использовано в качестве отступного для погашения требований кредитора. В список таких лиц включены кредиторы первой очереди. Поправки позволят быстрее продать активы банков и в максимально удовлетворить требования кредиторов.

Правила единой выплаты на детей скорректируют

У граждан, которые подают заявление на получение единой выплаты на детей, основываясь на временной регистрации или фактическом месте проживания, теперь могут запросить документы, подтверждающие, где именно живут дети. Это особенно актуально для тех, кто ранее получал пособие в другом регионе, где уровень прожиточного минимума был ниже.

Запись разговоров кредиторов и должников

Коллекция задолженностей

Коллекция задолженностей

С августа меняются условия деятельности МФО и банков по возврату долгов. Теперь кредитные организации обязаны записывать все текстовые, голосовые и иные сообщения. А также вести аудиозапись всех случаев взаимодействия с должниками, предупреждать должника и иных лиц о такой записи в начале взаимодействия, а также хранить на электронных носителях аудиозаписи не менее 3 лет. Для этого банки и МФО должны иметь специальное оборудование и программное обеспечение.

Это позволит защитить должников от нарушений, оскорблений и угроз при возврате долгов.

Муниципальные депутаты смогут формировать местную администрацию

Муниципальные депутаты смогут участвовать в формировании местной администрации. Устав муниципального образования может устанавливать, что представительный орган данного образования получает право участвовать в формировании местной администрации. Это включает в себя возможность утверждения или согласования на постах заместителей главы местной администрации, а также руководителей различных отраслевых или территориальных органов.

«Зеленый» стандарт домов по ИЖС

Росстандарт утвердил национальный стандарт «зеленого» (экологичного и энергоэффективного) индивидуального жилищного строительства.

Новый ГОСТ включает в себя восемь категорий и 45 критериев, в том числе архитектуру, энергоэффективность, инженерное обеспечение и нормы отходов производства и потребления. В соответствии с ними будет решаться, какой сертификат соответствия на свои проекты получит застройщик. По мнению правительства, такой подход улучшит качество ИЖС.

Ранее редакция сообщала, что новосибирских блогеров и паблики возьмет на контроль Роскомнадзор. А самые раскрученные также будут обязаны отвечать на запросы ФСБ.

Источник фото: freepik.com, автор- prostooleh

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Россия Новосибирская область

Теги : Цифровой рубль мобилизайия закон детские пособия


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