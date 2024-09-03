Бельчата признали маму в жительнице Новосибирска

Жительница Академгородка встретила в парке бельчат. Они не боялись людей и даже позволяли себя гладить.

Когда женщина попыталась отнести их в лес, они сразу же вернулись туда, где были люди.

— Я задержалась, и бельчата залезли на меня, как на ёлку, — рассказала женщина в паблике «Сообщество Академгородок».



Специалисты объяснили, что бельчата выходят к людям, когда уже очень слабы. Вероятно, с их мамой что-то случилось, и они решились на такой шаг. У них мало шансов выжить самостоятельно, поэтому лучше забрать их с собой.

В посте было сказано, что нужно связаться с волонтёрами, которые приедут и заберут бельчат. Они накормят их подходящей едой и окажут необходимую медицинскую помощь.

Когда бельчата окрепнут, их отдадут в зоопарк в вольер для белок, а потом выпустят в лес.

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