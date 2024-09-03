Бельчата признали маму в жительнице Новосибирска

Жительница Академгородка встретила в парке бельчат. Они не боялись людей и даже позволяли себя гладить.
Когда женщина попыталась отнести их в лес, они сразу же вернулись туда, где были люди.
— Я задержалась, и бельчата залезли на меня, как на ёлку, — рассказала женщина в паблике «Сообщество Академгородок».
Специалисты объяснили, что бельчата выходят к людям, когда уже очень слабы. Вероятно, с их мамой что-то случилось, и они решились на такой шаг. У них мало шансов выжить самостоятельно, поэтому лучше забрать их с собой.
В посте было сказано, что нужно связаться с волонтёрами, которые приедут и заберут бельчат. Они накормят их подходящей едой и окажут необходимую медицинскую помощь.
Когда бельчата окрепнут, их отдадут в зоопарк в вольер для белок, а потом выпустят в лес.
Ранее редакция сообщала о том, что кот-ветеран выжил, упав с пятого этажа на козырек балкона в Новосибирске.
Источник фото: Infopro54 / Автор -Оксана Мочалова
Источник видео:
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru