Каждый четвертый житель Сибири хочет иметь собственный бизнес

Согласно результатам исследования*, проведенного ВТБ в преддверии ВЭФ-2024, треть опрошенных готова начать свое дело с членами семьи, еще столько же – в одиночку. При этом четверти респондентов для старта достаточно суммы до 300 тыс. руб.

Большинство планируют самостоятельно накопить эти средства, у 9% они уже есть. Свыше 20% готовы открыть новый бизнес в этом году.

Руслан Еременко, член правления ВТБ отметил, что огромный вклад в экономику страны делает средний и малый бизнес.

— Это не только товары и услуги, налоговые поступления, но также и новые рабочие места. Наше исследование показало, что более 70% респондентов в открытии бизнеса полагаются на поддержку банков. ВТБ активно работает с начинающими предпринимателями, предлагая свою экспертизу, сервисы и помощь на всех этапах развития, — подчеркнул эксперт.

46% опрошенных планируют накопить стартовый капитал, еще 28% хотят комбинировать накопленные собственные средства с кредитными. Открыть дело полностью на кредитные средства готовы только 17% опрошенных, еще 9% — уже располагают необходимой для этого суммой.

Открыть бизнес прямо сейчас 48% респондентов из Сибири помогла поддержка государства и низкие налоги. Наряду с этим, перспективная идея, как и наличие бизнес-плана и готовой стратегии, простимулировали бы 46% опрошенных. 44% готовы начать при наличии достаточной суммы.

Будущие бизнесмены боятся не окупить затраты и прогореть (72%), бюрократии и коррупции (30%) или «грязной» конкуренции и рейдерства (30%).

* Исследование проводилось в августе текущего года в городах с населением свыше 100 тысяч человек. В исследовании приняли участие мужчины и женщины в возрасте 18-65 лет, количество участников – 1500 человек.