Украина ввела санкции против новосибирского аэропорта «Толмачево»

Глава Украины Зеленский ввел санкции против почти 150 юридических и физических лиц, обеспечивающих функционал авиационной инфраструктуры России. Среди них оказался новосибирский аэропорт «Толмачево». Также «черный» список пополнили аэропорты Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара.

Напомним, уже несколько стратегически важных объектов РФ, находящихся в Сибири, попали под санкции. В мае 2024 года Министерство финансов США опубликовало новые «черные» списки, куда вошли, в том числе, и 12 компаний из СФО. Среди них АО «Разрез Колыванский», ООО «Листвянский обогатительный комбинат», ООО «Разрез Верхнетешский», ООО «Разрез Восточный», ООО «Разрез Кузнецкий Южный» и «Разрез Малиновский».

В феврале этого же года в 13-й пакет санкций Евросоюза попали Новосибирский патронный завод и Новосибирский завод искусственного волокна (НЗИВ).

А в конце 2023-го санкции ввели против АО «Новосибирский приборостроительный завод» и ООО «Сибэлектропривод» и ООО «Сибавторесурс».

Ранее редакция сообщала о том, что США ввели новые ограничения в отношении почти 400 российских компаний и частных лиц. В списке разработчик программного обеспечения из Новосибирска — ГК «Центр финансовых технологий» (ЦФТ).