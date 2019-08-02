Рекламодателям
 
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты

Немецкие комбайны могут выйти в сибирские поля

Область подписала соглашение с «Клаас Восток».
  • 02/08/2019, 22:40
Автор: Евгения Серёгина
Немецкие комбайны могут выйти в сибирские поля

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и замгендиректора ООО «Клаас Восток» Дирк Зеелиг в рамках ежегодного межрегионального «Дня поля  2019» подписали соглашение о сотрудничестве

 Предметом настоящего соглашения является … сотрудничество сторон по осуществлению госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия Новосибирской области» по решению задач оснащения организаций агропромышленного комплекса Новосибирской области сельскохозяйственной техникой надлежащего качества, — говорится в тексте документа.

Немецкая компания «Клаас», подразделением которой в России является ООО «Клаас Восток», является европейским лидером по производству комбайнов, мировым лидером по производству тракторов и кормоизмельчителей. Однако получить информацию о том, что именно из своей продукции компания будет поставлять в Новосибирскую область, в каких масштабах и на каких условиях представителям региональных СМИ не удалось. Стороны-подписанты отказались предоставить соответствующую информацию.

Фото автора

Популярное с сайта

Экспорт шоколада из Новосибирской области вырос в 5,3 раза

Экспорт шоколада из Новосибирской области вырос в 5,3 раза

02/08/2019, 13:06
Более 90% шоколада и прочих готовых пищевых продуктов, содержащих какао, из региона поставляются в КНР.
В р.п. Горный появится современный памп-трек для велосипедов

В р.п. Горный появится современный памп-трек для велосипедов

02/08/2019, 12:58
Он будет создан в рамках нацпроекта.
Популярность рейсов Новосибирск-Москва продолжает расти

Популярность рейсов Новосибирск-Москва продолжает расти

02/08/2019, 12:27
Авиакомпания Smartavia приступила к выполнению новых регулярных рейсов в этом направлении.

Актуальный разговор

Профессионализм — это точность понимания своих задач

Профессионализм — это точность понимания своих задач

Все материалы
Новости

«Белла Сибирь» намерена расширить производство в Новосибирске

02/08/2019, 21:11

С 4 августа вступит в силу закон о страховании жилья от ЧС

02/08/2019, 19:02

В НГУЭУ зафиксирован самый высокий проходной балл на «Экономику»

02/08/2019, 18:54

Определены основные разделы выставки «Технопром-2019»

02/08/2019, 14:00

На ЗСЖД за 7 месяцев 2019 года перевезено более 25,6 млн пассажиров

02/08/2019, 13:55

Экспорт шоколада из Новосибирской области вырос в 5,3 раза

02/08/2019, 13:06

В р.п. Горный появится современный памп-трек для велосипедов

02/08/2019, 12:58

Популярность рейсов Новосибирск-Москва продолжает расти

02/08/2019, 12:27

«Перемены в нынешних условиях вполне реальны без лишних потрясений в обществе»

02/08/2019, 12:07

Пешеходный переход через дамбу Октябрьского моста к Ледовой арене оценили в 311 млн рублей

02/08/2019, 11:51

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Август 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска