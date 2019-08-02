Немецкие комбайны могут выйти в сибирские поля

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и замгендиректора ООО «Клаас Восток» Дирк Зеелиг в рамках ежегодного межрегионального «Дня поля — 2019» подписали соглашение о сотрудничестве

— Предметом настоящего соглашения является … сотрудничество сторон по осуществлению госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия Новосибирской области» по решению задач оснащения организаций агропромышленного комплекса Новосибирской области сельскохозяйственной техникой надлежащего качества, — говорится в тексте документа.

Немецкая компания «Клаас», подразделением которой в России является ООО «Клаас Восток», является европейским лидером по производству комбайнов, мировым лидером по производству тракторов и кормоизмельчителей. Однако получить информацию о том, что именно из своей продукции компания будет поставлять в Новосибирскую область, в каких масштабах и на каких условиях представителям региональных СМИ не удалось. Стороны-подписанты отказались предоставить соответствующую информацию.

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