Новосибирцы изменили потребительские привычки спустя год после начала пандемии

Спустя год после начала пандемии четверть новосибирцев покупают реже и стали больше следить за скидками, 20% покупают реже, но делают ставку на качество товаров, а почти 70% опрошенных отложили крупные покупки «до лучших времен». Об этом сообщает аналитический проект Tinkoff Data на основании всероссийского опроса более 7 000 жителей крупных городов.

На вопрос о том, как изменились их расходы, 26% респондентов ответили, что расходы не изменились, 19% остались в том же бюджете, но изменили категории трат, 24% тратят меньше и стремятся откладывать деньги, треть ответивших тратит больше, чем до пандемии.

Одна из причин увеличения расходов — рост цен. Так, по данным Росстата в среднем цены на товары, входящие в потребительскую корзину, по Новосибирской области выросли на 11% с февраля 2020 по февраль 2021 года. При этом размер прожиточного минимума, по данным Росстата, за аналогичный период в среднем по Новосибирской области с прошлого года увеличился на 5%.

По информации Tinkoff Index, за неделю с 18 по 24 апреля по сравнению с предыдущей неделей (11-17 апреля) выросли расходы на путешествия: на железнодорожные билеты новосибирцы потратили на 24% больше, на аренду авто — на 8%, а в турагентствах — на 5%. Рост спроса на туристические услуги можно объяснить, в том числе, и указом Президента о нерабочих днях в мае 2021 года.

Несмотря на увеличение спроса на внутренний туризм и открытие некоторых стран для путешествий, пока траты на туры, отели, авиа- и ж/д билеты не достигли уровня 2019 года. Однако разница сокращается: например, в 2020 году по сравнению с 2019 годом разница трат на отели составляла более 40%, в 2021 году она снизилась до 20%.

По данным опроса, 17% респондентов после снятия ограничений в первую очередь потратили деньги на путешествия.