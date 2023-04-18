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Белорусам предложат локализовать в Новосибирске производство полевых опрыскивателей и доильных залов

  • 18/04/2023, 15:43
Автор:
агротехника
Стал известен ряд направлений переговоров с белорусскими партнёрами в рамках предстоящей ярмарки.

Новосибирская область готовится выйти с предложением к белорусским производителям по поводу локализации на территории региона производства оборудования для нужд сельских товаропроизводителей. Эти предложения в ближайшее время предполагается предметно обсудить на площадке регионального Минсельхоза.  Об этом в ходе пресс-конференции в ТАСС сообщил глава Минсельхоза Евгений Лещенко.

У нас есть проблемы с поставками животноводческого оборудования фирм DeLaval, Lely, Gea, говорит министр. По большому счёту, доильные залы не поступают. У белорусов есть базис, существенные наработки в данном направлении. Они полностью свои животноводческие фермы обеспечивают. Поступают предложения от наших белорусских коллег. У нас есть такие интересанты, как ООО «МолСиб», ООО «СИБАГРО». Будем рассматривать предложения по локализации производства в Новосибирской области на базе наших предприятий сельхозмашиностроения.

Ещё один совместный с белорусскими аграриями проект касается совместного производства техники для растениеводства – самоходных опрыскивателей. Попытки производства такого вида техники уже ранее предпринимались в Новосибирской области.

У белорусов есть высококлиренсовое шасси, а у нас есть современное и качественное навесное оборудование и программное обеспечение, поясняет Евгений Лещенко. Этот вопрос мы будем обсуждать, когда у нас будет работать делегация Республики Беларусь.  Готовность участвовать подтверждают наши предприятия компания «Аэросоюз» (производит системы для опрыскивания посевов, внесения минеральных удобрений). Совместно мы могли бы производить высококонкурентные машины не только для Сибири и Беларуси, но и для мирового рынка.

По информации регионального Минсельхоза, на протяжении 2022 года темпы технического переоснащения аграриев области, по сравнению с предыдущими периодами снижены не были, в том числе, за счёт экспорта белорусской техники. Поставки белорусских зерноуборочных комбайнов возросли вдвое. Всего за прошлый год было приобретено техники на сумму 12,6 млрд руб. В разрезе парка машин в хозяйствах области половина тракторов – производства МТЗ. Доля белорусских зерноуборочных комбайнов марки «Полесье» 15%.

 

Ранее редакция сообщала о трендах последнего времени в новосибирской промышленности.

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Рубрики : Бизнес Агропром

Регионы: Республика Беларусь Новосибирская область

Теги : ярмарка белорусских товаров в Новосибирске сельскохозяйственное машиностроение животноводческий комплекс


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