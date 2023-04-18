Белорусам предложат локализовать в Новосибирске производство полевых опрыскивателей и доильных залов

Новосибирская область готовится выйти с предложением к белорусским производителям по поводу локализации на территории региона производства оборудования для нужд сельских товаропроизводителей. Эти предложения в ближайшее время предполагается предметно обсудить на площадке регионального Минсельхоза. Об этом в ходе пресс-конференции в ТАСС сообщил глава Минсельхоза Евгений Лещенко.

— У нас есть проблемы с поставками животноводческого оборудования фирм DeLaval, Lely, Gea, — говорит министр. — По большому счёту, доильные залы не поступают. У белорусов есть базис, существенные наработки в данном направлении. Они полностью свои животноводческие фермы обеспечивают. Поступают предложения от наших белорусских коллег. У нас есть такие интересанты, как ООО «МолСиб», ООО «СИБАГРО». Будем рассматривать предложения по локализации производства в Новосибирской области на базе наших предприятий сельхозмашиностроения.

Ещё один совместный с белорусскими аграриями проект касается совместного производства техники для растениеводства – самоходных опрыскивателей. Попытки производства такого вида техники уже ранее предпринимались в Новосибирской области.

— У белорусов есть высококлиренсовое шасси, а у нас есть современное и качественное навесное оборудование и программное обеспечение, — поясняет Евгений Лещенко. — Этот вопрос мы будем обсуждать, когда у нас будет работать делегация Республики Беларусь. Готовность участвовать подтверждают наши предприятия — компания «Аэросоюз» (производит системы для опрыскивания посевов, внесения минеральных удобрений). Совместно мы могли бы производить высококонкурентные машины не только для Сибири и Беларуси, но и для мирового рынка.

По информации регионального Минсельхоза, на протяжении 2022 года темпы технического переоснащения аграриев области, по сравнению с предыдущими периодами снижены не были, в том числе, за счёт экспорта белорусской техники. Поставки белорусских зерноуборочных комбайнов возросли вдвое. Всего за прошлый год было приобретено техники на сумму 12,6 млрд руб. В разрезе парка машин в хозяйствах области половина тракторов – производства МТЗ. Доля белорусских зерноуборочных комбайнов марки «Полесье» — 15%.

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