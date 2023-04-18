Курорт «Манжерок» в этом году могут посетить около 560 тыс гостей

— Сбербанк с 2012 года активно развивает курорт «Манжерок». В начале апреля мы провели первый фестиваль «Манжерок-фест», в котором приняли участие около 10 тыс человек. Летом гостей начнет принимать новый пятизвездочный отель, также сохраняется возможность проживания в шале. Рассчитываем, что в 2023 году на курорт приедут более 560 тыс туристов, — сообщил на пресс-конференции председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк Дмитрий Солнцев.

Площадь отеля емкостью 304 номера составит более 50 тыс квадратных метров. В нем будут предусмотрены локации для занятия фитнесом, детские площадки с использованием технологий дополненной реальности. В банке обещают, что это будет один из самых современных комплексов не только в Сибири, но и в России.

На территории курорта в этом году появится самый большой детский парк. Также планируется благоустройство озера Манжерокское. Уже подготовлен дизайн-проект и в этом году начнутся работы на объекте. Кроме того, на курорте планируется развитие горнолыжных трасс.

— В 2023 году нас ожидает 22 км лыжных трасс, в перспективе ближайших нескольких лет — 67 км трасс. У нас имеется возможность использовать искусственное оснежение трасс, поэтому сезон продлевается до середины – конца апреля. Это ярко выделяет наш горнолыжный курорт по сравнению с другими регионами. В конце 2023 года планируется открытие высокогорного ресторана с обзорным видом на горы, на Катунь, — добавил Дмитрий Солнцев.

По прогнозам экспертов банка, в 2024 году на курорт «Манжерок» приедет около 700 тыс гостей.

Круглогодичный горнолыжный курорт в Республике Алтай расположен у озера Манжерокского, у подножия горы Малая Синюха. Предлагает синие и зеленые трассы. Склон разделен на участки 1200, 1050 и 820 метров. Находится в 20 минутах от аэропорта Горно-Алтайска. В 2022 году курорт «Манжерок» стал лауреатом национальной премии «Горы России» сразу в двух номинациях — «Лучший в России горнолыжный курорт для семейного отдыха» и «Инвестиционный проект года».

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