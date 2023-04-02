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Жареный петух уже клюнул промышленность

  • 02/04/2023, 14:17
Автор:
кооперация в промышленности
Промышленные предприятия готовятся к гонке зарплат, развитию кооперационных связей и более пристальному вниманию государства.

Все только начинается?

— Есть такое подозрение, что рост промышленности, который мы увидели в 2022 году, несмотря на проблемы с запчастями, комплектующими, сырьем, — это элемент инерции. Основные проблемы в отрасли могут возникнуть в 2023-2024 годах, — отметил на форуме «Машиностроение: от постановки задач к возрождению отрасли» в рамках выставки «МашЭкспо Сибирь» президент МАРП Сергей Карпекин.

Валерий Эдвабник, председатель правления делового клуба «СЭР», генеральный директор по развитию ОАО «НИИ электронных приборов»

«Электронная оборонка сейчас занимается работой, которая характеризуется новым термином — «переконструирование»

Эту информацию подтвердил председатель правления делового клуба «СЭР» Валерий Эдвабник, который отметил, что все запасы, что сформировали предприятия, могут закончиться в 2023 году. Если не предпринимать самые кардинальные меры по их замещению. Генеральный директор АО «РиМ», кластер «Цифровая энергетика», Евгений Букреев поясняет, что отрасль машиностроения очень разрознена, предприятия выпускают 1-2 установки, выполняют разовые задачи, а для серийного производства нужна кооперация, чтобы предприятия разделили функции и выполняли определенные технологические процессы.

— Сейчас получается, что мы должны выполнять ГОЗ, а некоторые наши поставщики в конце прошлого года объявили, что тот тип материалов и приборов, которые мы использовали, сняли с производства. На этот год мы набрали материалы и приборы по складам, а что будет в следующем? — рассуждает он. — При этом у наших предприятий много дублирующего оборудования. Оно загружено максимум на 60%. Я в настоящий момент выделил сотрудника, который занимается тем, что предлагает наши услуги для загрузки свободных мощностей.

Министр промышленности Новосибирской области Андрей Гончаров признал, что спустя год после начала спецоперации регион до сих пор не знает, что производят сотни малых предприятий и как их можно было бы задействовать для кооперации с предприятиями ОПК.

— Это нас очень напрягает. СВО показала, что иногда задачи, которые ставит перед нами руководство страны, приходится решать «с колес», за счет личных знакомств. Хотим мы этого или нет, но от этой ситуации нужно уходить, — заявил министр. — Для этого в регионе запускается цифровая платформа по кооперации и технологическому потенциалу области.  К этому нас также побудили встречи с бизнесом в районах области. Предприниматели говорили, что хотели бы максимально упростить варианты взаимодействия с другими предприятиями.

15 ЦАРЗ восстанавливает производство

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Платформу разрабатывает ООО «УК «114 Ремонтный Завод» совместно с Минпромторгом и Минцифры области. Гендиректор компании Андрей Коротаев отметил, что только в Новосибирской области от 8,5 до 10 тысяч предприятий связаны с производством. Их можно задействовать при формировании кооперационных связей, в том числе для выполнения гособоронзаказов, а также государственных и муниципальных контрактов. В то же время Коротаев подчеркивает, что платформа станет работать, когда бизнес будет заинтересован в ее наполнении.

Прижало — зашевелились

Впрочем, по мнению Сергея Карпекина, даже понимая все возможные сложности, промышленники не опускают руки. Он рассказал, что на недавно прошедшем в Москве съезде Российского союза промышленников и предпринимателей директор «Камаза» Сергей Когогин рассказал о своем опыте импортозамещения.

импортозамещение в производстве

Пока импортозамещение происходит в отраслях, которые уже производили аналоги импортной продукции

— По его словам, после объявления санкций перед ним встала задача — за 2 месяца запустить производство 250 наименований разных изделий. В итоге 230 наименований начали производить на самом заводе и его дочерних компаниях, по остальным наладили поставки из других стран. Когогин честно признался, что если бы такая задача была поставлена 2-3 года назад, то он бы сказал, что ее выполнить невозможно. Это говорит о том, что когда нас действительно припирает, мы начинаем шевелиться, — комментирует Карпекин. — Мы много лет говорили о необходимости инвестиций в машиностроение. Когда жареный петух начал клевать, нас, наконец, услышали, и сейчас на государственном уровне разработан комплекс мер, чтобы подтолкнуть предпринимательскую инициативу: поддержка НИОКР, обратного инжиниринга. Наше твердое убеждение, что нужно снижать налоговую нагрузку для промышленных предприятий — и это предложение начинают слушать. Сейчас обсуждается возможность таксономии проектов технологического суверенитета. То есть для критически важных технологий в индивидуальном порядке предлагают создавать самые благоприятные условия для деятельности, в том числе снижение налогов, предоставление субсидий. Наша задача — воспользоваться этими предложениями.

От лица МАРП Карпекин также озвучил предложение по дальнейшей капитализации регионального фонда поддержки промышленности. По программам этого фонда предприятия могут получить займы под 1-2% годовых. Представители отрасли подчеркивают, что сегодня это одна из самых эффективных мер поддержки промышленности. Также МАРП просит расширить действие инвестиционного налогового вычета, чтобы им могли воспользоваться не только предприятия, которые относятся к обрабатывающей промышленности. Эту меру господдержки производственный бизнес также назвал крайне эффективной. По итогам 2022 года в рамках инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль предприятия области получили льготы на сумму более 1 млрд рублей. Кстати, на федеральном уровне принято решение о расширении льгот по данному вычету на имущество, которое предприятие передает для реализации образовательных программ. Карпекин также отметил, что государство готово предлагать субсидии на покупку именно отечественных машин и оборудования, что поддержит их производство.

Малый бизнес на производстве

Новосибирский опыт кооперации предпринимателей и предприятий тиражируют в Приморье

Председатель Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Игорь Салов на пленарном заседании «Потенциал развития машиностроения: проблемы и перспективы» также подчеркнул, что сейчас ключевая задача — развивать обеспеченность экономики собственными станками и оборудованием.

— Мы сейчас уходим от недружественных стран и радостно сближаемся с Китаем. Как бы нам из одной зависимости не попасть в другую. Если государство не поставит фильтры, то мы быстро подсядем на азиатскую иглу, хотя практически все способны сделать сами, — заявил Салов. — Если государство поставит задачу в рамках рыночной экономики с подключением промышленных компаний малого и среднего бизнеса, то у нас все получится.

В качестве примера он привел проект новосибирского реготделения «ОПОРЫ РОССИИ» «Развитие», который позволяет загружать незадействованные мощности предприятий с помощью кооперации с компаниями малого и среднего бизнеса. В этом году проект стартовал в Приморском крае. Сейчас его изучают представители Омской области.

В промышленности прогнозируют гонку зарплат

Ни одно деловое мероприятие промышленников сегодня не проходит без обсуждения ситуации с кадрами. Как отметил Сергей Карпекин, ранее эта проблема входила в топ-5, а сейчас вышла на первое место.

— На федеральном уровне большое внимание к этому вопросу. Принимаются решения о создании передовых инженерных школ, промышленных кластеров. Но пока молодежь хочет идти куда угодно, только не на предприятия. Промышленность занимает 23 место в списке желаемых вариантов трудоустройства, — говорит Карпекин.

Кадры для промышленных предприятий

В промышленности идет жесткая «охота за головами»

Андрей Брикман, директор ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный технический колледж имени Б.С. Галущака», напротив, считает, что молодежь сегодня охотно учится в СПО, тем более по тем специальностям, которые дают возможность трудоустройства на машиностроительные предприятия. В колледже конкурс на такие специальности в 2022 году вырос до 2-3 человек на место. Студенты 3-4 курса уже работают на производствах.

— Чем раньше представители предприятий придут в СПО и озвучат свою потребность в кадрах, тем раньше мы доведем до студентов те знания, которые им необходимы для работы. Если возникает необходимость, то мы вводим новые специальности, и регион нас в этом поддерживает увеличением цифр приема, — говорит Андрей Брикман. — Да, у нас сейчас существует определенная проблема с педагогами- практиками, так как предприятия предлагают более высокую зарплату, чем мы, но мы составляем программы так, что студенты получают практические знания на производстве.

Промышленники подняли еще один вопрос — закрепление кадров на производстве. В частности, руководители предприятий отметили, что выпускников СПО сразу после выпуска часто забирают в армию — и у них нет возможности «врасти» в предприятие, а после демобилизации многие уже не хотят идти на производство.

Заместитель министра промышленности Новосибирской области Денис Рягузов пояснил, что на федеральном уровне сейчас обсуждаются несколько вариантов решения этого вопроса. В частности, рассматривалось предложение, чтобы работа на предприятии ОПК засчитывалась как альтернативная служба. Но пока никакого решения по этому вопросу не принято.

— По определенному кругу предприятий ОПК вопрос решается через Минобороны. Предприятия, которые принимают выпускников, подают списки на отсрочку от армии, и в Москве принимают решение, — другого варианта пока нет, — добавил чиновник.

Участники форума поинтересовались, есть ли у Министерства промышленности цифры реальной потребности производства в кадрах, на основе которых формируются учебные планы и программы переподготовки специалистов. В ответ Денис Рягузов сообщил, что предприятия неохотно дают информацию о своих потребностях в персонале.

— До 1 апреля каждый хозяйствующий субъект должен подать информацию о потребностях в персонале. Мониторинг ведет Минтруда и соцразвития. Однако кадровики очень формально относятся к этой работе либо вообще игнорируют это требование. Малый и средний бизнес в мониторинге практически не участвует, — подчеркнул он.

Распределение выпускников вузов

Вероятность возврата распределения выпускников вузов очень высока

Председатель Совета Новосибирского союза руководителей предприятий и работодателей Михаил Кузьмин предупредил, что даже увеличение количества выпускников СПО может не решить проблему с кадрами для промышленности. По его словам, сегодняшний уровень зарплат в машиностроении не устраивает выпускников.

— Нам нужно подготовиться к резкому росту зарплат в отрасли. Если мы этого не сделаем, то будем выглядеть плохо на фоне других работодателей, — предупредил он коллег. — Кроме того, необходимо пересмотреть целевой заказ 2023-2024 годов, так как там много специальностей, которые не востребованы на рынке. Для них просто нет работы, а значит, молодежь, получив образование, не придет в промышленность.

 

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, что промышленность в России живет вопреки системе, а не благодаря.

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Рубрики : Власть Бизнес Промышленность

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : предприятия машиностроения кооперация в промышленности кадры для промышленности Выполнение гособоронзаказа


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