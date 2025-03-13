Белорусская компания приступила к проектированию тоннеля метро в Новосибирске

В мэрии Новосибирска прошло первое совещание проектировщиков и заказчиков, посвященное разработке проекта левоперегонного тоннеля между станциями «Золотая Нива» и «Березовая роща». В ходе встречи специалисты ОАО «Минскметропроект» и МКУ «УЗТиИС» обсудили вопросы подготовки и организации предстоящих работ. Также в совещании принял участие глава дорожного департамента города Новосибирска Александр Стефанов.

– Были выработаны общие подходы и определены исходные данные для проведения запланированных работ. Специалисты из Минска также провели ряд встреч в метрополитене и побывали на его объектах, – сообщили в пресс-службе Новосибирского метро.

Напомним, в конкурсе на разработку проекта продления Дзержинской ветки метро победила компания из Белоруссии. Специалисты ОАО «Минскметропроект» разработают проектно-сметную документацию на сумму 104 миллиона рублей. Согласно условиям договора, белорусские специалисты должны подготовить проект в течение 300 дней.

В марте в Новосибирске также планируют объявить тендер по выбору подрядчика для проектирования продолжения Дзержинской линии метро и метродепо.

Ранее мэр Максим Кудрявцев уже проводил переговоры о проектировании и достройке Дзержинской линии с проектными учреждениями из Китая и Белоруссии. В июле 2024 года глава города встретился с ведущей строительной компанией Китая — China Railway Tunnel Group. В августе того же года было подписано соглашение о сотрудничестве с «Минскметропроект».

Ранее редакция сообщала о том, что поезд к 80-летию Победы запустили в метро Новосибирска. В нем представлена экспозиция правоохранительных органов в годы Великой Отечественной войны.