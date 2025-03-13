Новосибирский застройщик взыскивает с Gloria Jeans 10 млн рублей

Новосибирская компания ООО «Городская инженерно-строительная компания» в конце января 2025 года направила в суд исковое заявление к производителю одежды из Ростовской области Gloria Jeans. Из документа следует, что сибирские предприниматели требуют взыскать с популярного в России бренда одежды десять миллионов рублей. Такая информация размещена в картотеке Арбитражного суда города Москвы.

При этом причина, по которой строительная компания обратилась в суд, в документах не указана. Заседание по этому делу должно было состояться 12 марта, но было перенесено на 14 мая. Причина переноса сроков также не уточняется.

Напомним, в Новосибирске на территории Промышленно-логистического парка с 2016 года работает распределительный центр Gloria Jeans.

Осенью прошлого года в федеральных СМИ появлялась информация о том, что российский ретейлер в сегменте массмаркет Gloria Jeans планирует сократить часть своих производственных площадок.

По информации системы «Спарк», компания «ГИСК» зарегистрирована в Новосибирске 2012 году. Основным видом деятельности является строительство жилых и нежилых зданий, всего зарегистрировано 12 видов деятельности по ОКВЭД. Учредителем компании числится Сергей Новоселов, в качестве руководителя указана Светлана Симонова. Чистая прибыль компании, по данным на 2023 год, составила 1,6 миллиона рублей.

Компания ООО «ГИСК» принимала участие в 15 тендерах. В отношении ООО было возбуждено 2 исполнительных производства. «ГИСК» участвовала в 3 арбитражных делах: в 1 в качестве истца, и в 2 в качестве ответчика.

Ранее редакция сообщала о том, что Октябрьский районный суд Новосибирска рассмотрел ходатайство следователя об изменении меры пресечения директору ООО «Многопрофильная клиника» Сергею Степанову. Его обвиняют в хищении около 400 миллионов рублей при строительстве скандального апарт-отеля Pool House на улице Тополевой, то есть в мошенничестве в особо крупном размере.