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Поезд к 80-летию Победы запустили в метро Новосибирска

  • 12/03/2025, 19:06
Автор: Оксана Мочалова
Поезд к 80-летию Победы запустили в метро Новосибирска
В нем представлена экспозиция правоохранительных органов в годы Великой Отечественной войны

В новосибирском метро запустили тематический поезд. В экспозиции четыре вагона, все они посвящены деятельности новосибирских органов безопасности, прокуратуры, МЧС и МВД в годы Великой Отечественной войны.

Тысячи жителей города смогут увидеть фотографии и узнать факты из жизни новосибирцев, которые самоотверженно трудились на благо страны в годы Великой Отечественной войны. Среди экспонатов поезда-музея — рассекреченные документы из Госархивов, правительственные телеграммы, кадры военной фотохроники и снимки героических будней спасателей.

В прокуратуре Новосибирской области рассказали, что в золотом фонде ведомства 153 ордена и медали, полученные работниками в период Великой Отечественной войны. В разные годы в ведомстве работало 73 участника и 20 ветеранов ВОВ.

— Мы помним и чтим подвиг тех, кто боролся за наше будущее, и выражаем глубокую признательность тем, кто сегодня несет службу по обеспечению безопасности нашей страны, — отметили в прокуратуре.

По данным мэрии Новосибирска,  на 24 февраля в городе проживало 1720 ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе 74 участника, 117 жителей блокадного Ленинграда, 118 малолетних узников фашистских концлагерей, 1411 тружеников тыла.

Ранее редакция сообщала, что стала известна программа празднования Дня Победы в Новосибирске.

Фото предоставлено прокуратурой Новосибирской области, автор- пресс-служба

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Рубрики : Общество История

Регионы: Новосибирск

Теги : Экспозиция Новосибирское метро


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