Игрока «Сибири» Прохоркина дисквалифицировали на три матча

Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча между «Сибирью» и «Спартаком».

― На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Сибири» Николая Прохоркина по п.1.3.2. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ «Атака в голову или шею». Спортсмен дисквалифицирован на три матча и подвергнут денежному штрафу, ― сообщила пресс-служба КХЛ.

Накануне «Сибирь», наконец, вырвала победу у соперников, победив со счетом 4:3. Сейчас новосибирцы занимают 7 место в таблице Восточной конференции.

Игра, которая состоялась на новой ледовой арене едва не сорвалась из-за огромных пробок в городе. На Октябрьском мосту произошла серьезная авария, заблокировав движение автомобилей. Вратарю хоккейного клуба Антону Красоткину пришлось выйти из машины и два километра бежать до ледового дворца, чтобы успеть на матч. В связи с этим тренер команды обратился к мэрии города с просьбой ускорить сдачу станции метро «Спортивная».