Как купить чай улун в Украине?

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Полезные свойства чая Оолонг

Стоимость улун выше среднего из-за сложности производства и хранения. Для снижения лишней ферментации чайные листочки скручивают в маленькие плотные комочки, что позволяет также сохранить витамины.

Высокий спрос на этот сорт чая объясняется его целебными свойствами. К другим преимуществам относят:

снижение артериального давления, сахара в крови, холестерина;

борьба с преждевременным старением;

похудение;

улучшение состояния кожи (при угревой сыпи, дерматите и пр.);

противостояние раковым заболеваниям;

улучшение и укрепление сосудов и сердца.

В сравнении с обычным зеленым чаем Оолонг эффективен в борьбе с лишним весом и это научно доказанный факт. За счет наличия полифенолов в составе этого сорта уменьшается риск развития раковых болезней.

В нем содержится больше антиоксидантов, чем в других сортах, что позволяет эффективно выводить свободные радикалы и токсины. Это способствует замедлению процессов старения и сохранению молодости.

Учеными было доказано, что чай улун снижает риск развития диабета, атеросклероза, проблем с сосудами при ежедневном употреблении этого чудодейственного напитка. Покупая настоящий Оолонг, каждый сможет насладиться неповторимым ароматом и вкусом.

В чем особенность настоящего чая из Китая?

Кроме Оолонг, заслуживает особого внимания и белый «императорский» чай. Его можно заказать на сайте https://miychay.com/belyy-chay/, где представлен широкий ассортимент оригинальной китайской чайной продукции по доступным ценам.

Этот сорт чая известен во всем мире за свой нежный аромат и неповторимое послевкусие. Он изготавливается по особой технологии и только из нежнейших молодых чайных листочков. Оригинальная чайная почка с белоснежным ворсом дала название этому сорту, который также ценится за полезные качества. К самым популярным сортам относят Серебряные иглы, Брови долголетия, Белый Пион и Гун Мэй.

Белый чай бывает нескольких сортов и каждого характерен свой уникальный вкус и изысканный аромат. Это могут быть древесные, медовые, ореховые, цветочные, фруктовые нотки, которые приятно удивят даже гурманов настоящего китайского чая.

Стоимость определяется с учетом сорта, времени выдержки, веса. Качественное сырье могут хранить до четырех лет, и с каждым годом меняется аромат, вкус, цвет и, естественно, конечная цена. Хранить его рекомендуется в бумажном пакете и сухом месте, подальше от специй из-за способности поглощать сторонние запахи.