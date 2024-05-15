Фонтан «Мишка» запустили в пробном режиме в Новосибирске

В Новосибирске фонтан «Мишка», расположенный в Первомайском сквере, запустили в тестовом режиме.

На данный момент осталось только отделать гранитом цоколь фонтана. Однако к этим работам можно будет приступить только после того, как вокруг объекта будет уложена тротуарная плитка. Планируется, что фонтан официально запустят ко Дню города.

Напомним, реконструкция фонтана началась осенью прошлого года. Специалисты демонтировали старое оборудование, построили чашу и проложили подземные коммуникации.

Зимой фигуру медвежонка реставрировали в специальном тепловом шатре. Реставраторам удалось её исторический вид.

Ранее редакция сообщала о том, что скульптуру Василия Тёркина вернули в сквер Новосибирска.