Владельцам китайских авто придется увеличить расходы на ремонт в Новосибирске

Международная сеть автосервисов FIT SERVICE совместно с аналитическим агентством Gruzdev-Analyze назвали ключевые тренды, сформировавшиеся на автомобильным рынке России в январе – июне 2024 года.
— Обслуживать машины из Поднебесной автосервисам придется «по-китайски», то есть сразу менять весь узел, а не одну деталь, — предупреждает Александр Груздев.
Он пояснил, что китайские производители очень быстро меняют детали в узлах, постоянно проводят модификации и автосервисам будет крайне сложно определять в какой год или даже период года стояла такая-то деталь в коробке, а потом другая.
— То есть на сервисы поступит практически в три раза меньше машин, чем было всегда с 2017 года. Это повлияет на работу СТО, — комментирует Александр Груздев.
— Водители стали меньше ездить. Это также оказывает влияние на весь рынок постгарантийного обслуживания. Чем меньше мы ездим, тем меньше чиним свои автомобили, — пояснил аналитик.
— Водители стали больше покупать в СТО: больше услуг и запчастей. Сами ремонты стали более сложными и трудозатратными, — объясняет директор по развитию в ООО «ФИТ АВТОСЕРВИС» Александр Гараньков.
В целом, по оценке Александра Груздева, в развитых странах на ремонт автомобиля тратится около 2% от его стоимости. В России — 0,07%. По его словам, это говорит о потенциале для роста данной строки расходов в бюджете автовладельца.
По данным FIT SERVICE, по итогам 5 месяцев 2024 года чаще всего на автосервисы сети для обслуживания и ремонта заезжали автомобили марок CHERY, GEELY, LIFAN, Haval, GREAT WALL. Самой экономичной по сумме среднего чека стала марка Haval, на втором месте — CHERY, самая дорогая марка — GREAT WALL.
Ранее редакция сообщала о том, что у новосибирцев резко вырос спрос на каршеринг. Одна из причин — сейчас становится слишком дорого содержать автомобиль.
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru