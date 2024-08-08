Владельцам китайских авто придется увеличить расходы на ремонт в Новосибирске

Международная сеть автосервисов FIT SERVICE совместно с аналитическим агентством Gruzdev-Analyze назвали ключевые тренды, сформировавшиеся на автомобильным рынке России в январе – июне 2024 года.

За год будет продано 1,4-1,5 млн машин, это позволит компенсировать выбывающие автомобили и по итогам года объем эксплуатируемого авторапрка в РФ не изменится.

Количество автомобилей старше 10 лет превысило 70% второе полугодие 2024 года покажет меньший объем продаж, чем первое, — комментирует генеральный директор компании Gruzdev-Analyze Александр Груздев.

Продолжит расти доля китайских авто. В структуре новых продаж в 2024 году они занимают уже 60% , 30% приходится на российские машины.

, 30% приходится на российские машины. В структуре обслуживаемых в автосервисах машин доля китайских составляет 3,5% и также будет увеличиваться. 39,3% приходится на японские автомобили, 17,5% на корейские, 13,2% на немецкие. Доля японских машин с 2021 года сократилась на 4%.

— Обслуживать машины из Поднебесной автосервисам придется «по-китайски», то есть сразу менять весь узел, а не одну деталь, — предупреждает Александр Груздев.

Он пояснил, что китайские производители очень быстро меняют детали в узлах, постоянно проводят модификации и автосервисам будет крайне сложно определять в какой год или даже период года стояла такая-то деталь в коробке, а потом другая.

Парк гарантийных авто снизится на 8% до 3,07 млн машин. В 2025 году гарантия закончится у машин 2022 года выпуска. При этом количество машин, которые поедут на обслуживание в независимые сервисы сократится с 1,6 млн до 0,6 млн.

— То есть на сервисы поступит практически в три раза меньше машин, чем было всегда с 2017 года. Это повлияет на работу СТО, — комментирует Александр Груздев.

Еще один тренд — сокращение среднего ежедневного пробега автомобилей . Он сохраняется 1.5 года и будет продолжаться.

— Водители стали меньше ездить. Это также оказывает влияние на весь рынок постгарантийного обслуживания. Чем меньше мы ездим, тем меньше чиним свои автомобили, — пояснил аналитик.

С другой стороны, сокращение продаж новых автомобилей приводит к старению автопарка и росту срока эксплуатации машин. Это позволит СТО нивелировать негативные тренды.

— Водители стали больше покупать в СТО: больше услуг и запчастей. Сами ремонты стали более сложными и трудозатратными, — объясняет директор по развитию в ООО «ФИТ АВТОСЕРВИС» Александр Гараньков.

В целом, по оценке Александра Груздева, в развитых странах на ремонт автомобиля тратится около 2% от его стоимости. В России — 0,07%. По его словам, это говорит о потенциале для роста данной строки расходов в бюджете автовладельца.

По данным FIT SERVICE, по итогам 5 месяцев 2024 года чаще всего на автосервисы сети для обслуживания и ремонта заезжали автомобили марок CHERY, GEELY, LIFAN, Haval, GREAT WALL. Самой экономичной по сумме среднего чека стала марка Haval, на втором месте — CHERY, самая дорогая марка — GREAT WALL.

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