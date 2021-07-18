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EqMan — организация автоматизации учёта за пару кликов

  • 18/07/2021, 11:51
На производственных складах царит беспорядок и трудно разобраться что к чему? Инвентаризация отнимает вагон драгоценного времени? Тогда нужно эффективное и мощное программное обеспечение, которое ускорит работу, отследит точное количество остатков, исключит всякую возможность хищений и махинаций со стороны персонала.

Хорошая новость состоит в том, что такой софт уже есть и только ожидает своей очереди.

Как навести порядок в кратчайшие сроки?

Наладить полноценный учет материалов на складе без использования техники и соответствующих утилит — это настоящий сизифов труд. Бесконечная погоня за ускользающей реальностью. Стоит ли так мучить себя или пора призвать на помощь технический прогресс? Если ответ в пользу второго варианта, стоит уже сейчас присмотреться к стоящему программному обеспечению.

Возникает второй по значимости вопрос. Как выбрать из того огромного разнообразия продуктов, которое существует на данный момент? Как не ошибиться и сделать ставку на перспективного фаворита? Прислушаться к мнению экспертов в сфере IT-технологий и вместе с ними отдать пальму первенства гениальному сервису под названием EqMan.

Возможности приложения EqMan

Если сказать, что ресурсы программного обеспечения беспредельны, значит, не сказать ничего. Функционал «умной» программы не ограничивается каким-то одним направлением контроля за движением сырья. Инструменты, призванные упорядочить учет материалов, включают в себя такие ресурсы как:

  1. Точная фиксация товарно-материальных ценностей всего производства. Реализуется путём присвоения меток на этапе выдачи и приемки сырья на всём протяжении своего следования с указанием ответственных лиц.
  2. Грамотное планирование закупок и распределение запасов внутри компании. Благодаря этому, полностью ликвидируются моменты, когда приобретаются ненужные ТМЦ
  3. Эффективное использование оборотных средств. Покупается только то, что действительно необходимо в конкретной производственной ситуации.
  4. Исключение простоя предприятия. Найти любые материалы и ценности на собственном складе не составляет никакого труда. Стало быть, и поводов для задержек тоже нет.
  5. Корректное формирование отчётности. Сервис обеспечивает создание актуальных аналитических сводок и получение реальных статистических данных.

Большая часть потока документов генерируется автоматически. Кроме того, по каждой позиции можно отследить всю историю движения и уточнить характеристики. Программное обеспечение даёт возможность разграничить уровни доступа. Теперь определённый круг сотрудников имеет право работать только с разрешённой для него информацией.

Но и это ещё не всё. Разработчикам EqMan удалось успешно решить проблему промышленного шпионажа и утечки данных. Для предотвращения несанкционированного вторжения используется фирменное облачное хранилище. Такой подход исключает как потерю данных в результате технического сбоя, так и через внедрение компьютерных вирусов, троянов и тому подобных приёмов.

Насколько затратно по времени и средствам внедрение системы EqMan?

Вопрос дороговизны и удобства применения незнакомого программного обеспечения всегда будоражит умы сомневающихся руководителей. Однако, стоит развеять все сомнения относительно конкретно этой программы. Внедрение EqMan занимает всего 1 рабочий день, а познакомиться со всеми достоинствами сервиса можно абсолютно бесплатно. Всё, что для этого нужно:

  • зарегистрироваться в системе;
  • создать пользователей;
  • задать права на доступ;
  • сообщить учётные данные персоналу;
  • создать QR-коды и разместить их на оборудовании.

Заключительный шаг — установить приложение на смартфоны и привязать QR-коды к ТМЦ. На этом всё! Если вдруг предприятию станет не хватать функционала пробной версии, можно перейти на подходящий тариф. Но до этого момента базовой начинки для полноценной проверки утилиты в деле будет более чем достаточно.

Что имеем в итоге?

Сервис EqMan — единственное в своём роде программное обеспечение, которое способно навести порядок в материально-технической базе даже самого огромного предприятия. При этом система отличается богатым функционалом, простотой использования, элементарным внедрением и возможностью насладиться базовыми возможностями, не потратив ни копейки. Как результат — быстрая процедура инвентаризации, ликвидация ситуаций с пропажей позиций, рациональное расходование средств и предотвращение утечки данных.

Остались вопросы и требуются уточнения? Тогда нелишним будет посетить сайт разработчиков программного обеспечения EqMan https://eqman.co/uchet-materialov-na-sklade/ и ознакомиться со всеми возможностями утилиты. Чтобы начать пользоваться благами цивилизации прямо сейчас нужно только ваше желание.

Фото с сайта pixabay.com

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : софт


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