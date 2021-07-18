EqMan — организация автоматизации учёта за пару кликов

Хорошая новость состоит в том, что такой софт уже есть и только ожидает своей очереди.
Наладить полноценный учет материалов на складе без использования техники и соответствующих утилит — это настоящий сизифов труд. Бесконечная погоня за ускользающей реальностью. Стоит ли так мучить себя или пора призвать на помощь технический прогресс? Если ответ в пользу второго варианта, стоит уже сейчас присмотреться к стоящему программному обеспечению.
Возникает второй по значимости вопрос. Как выбрать из того огромного разнообразия продуктов, которое существует на данный момент? Как не ошибиться и сделать ставку на перспективного фаворита? Прислушаться к мнению экспертов в сфере IT-технологий и вместе с ними отдать пальму первенства гениальному сервису под названием EqMan.
Если сказать, что ресурсы программного обеспечения беспредельны, значит, не сказать ничего. Функционал «умной» программы не ограничивается каким-то одним направлением контроля за движением сырья. Инструменты, призванные упорядочить учет материалов, включают в себя такие ресурсы как:
Большая часть потока документов генерируется автоматически. Кроме того, по каждой позиции можно отследить всю историю движения и уточнить характеристики. Программное обеспечение даёт возможность разграничить уровни доступа. Теперь определённый круг сотрудников имеет право работать только с разрешённой для него информацией.
Но и это ещё не всё. Разработчикам EqMan удалось успешно решить проблему промышленного шпионажа и утечки данных. Для предотвращения несанкционированного вторжения используется фирменное облачное хранилище. Такой подход исключает как потерю данных в результате технического сбоя, так и через внедрение компьютерных вирусов, троянов и тому подобных приёмов.
Вопрос дороговизны и удобства применения незнакомого программного обеспечения всегда будоражит умы сомневающихся руководителей. Однако, стоит развеять все сомнения относительно конкретно этой программы. Внедрение EqMan занимает всего 1 рабочий день, а познакомиться со всеми достоинствами сервиса можно абсолютно бесплатно. Всё, что для этого нужно:
Заключительный шаг — установить приложение на смартфоны и привязать QR-коды к ТМЦ. На этом всё! Если вдруг предприятию станет не хватать функционала пробной версии, можно перейти на подходящий тариф. Но до этого момента базовой начинки для полноценной проверки утилиты в деле будет более чем достаточно.
Сервис EqMan — единственное в своём роде программное обеспечение, которое способно навести порядок в материально-технической базе даже самого огромного предприятия. При этом система отличается богатым функционалом, простотой использования, элементарным внедрением и возможностью насладиться базовыми возможностями, не потратив ни копейки. Как результат — быстрая процедура инвентаризации, ликвидация ситуаций с пропажей позиций, рациональное расходование средств и предотвращение утечки данных.
Остались вопросы и требуются уточнения? Тогда нелишним будет посетить сайт разработчиков программного обеспечения EqMan https://eqman.co/uchet-materialov-na-sklade/ и ознакомиться со всеми возможностями утилиты. Чтобы начать пользоваться благами цивилизации прямо сейчас нужно только ваше желание.
Фото с сайта pixabay.com
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