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Бердчанка шьет носилки и маскировочные сети для участников СВО

  • 13/06/2023, 12:44
Автор:
помощь участникам СВО
На первом этаже дома она плетет маскировочные сети, на втором — шьёт для участников СВО тактические носилки.

Ольга Милованова на первом этаже своего дома плетет маскировочные сети, на втором — шьёт для участников СВО тактические носилки. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду».

—  Носилки знакомые разбирают буквально «из-под машинки». Везут адресно по своим военным частям. Десантникам, в «Вагнер», в другие подразделения. В основном при посредстве Марины Валерьевны Щербенёвой из Общественной палаты Бердска, — отметила Милованова.

Ольга Милованова отмечает, что работает не одна, а со знакомой из НИИ теплофизики СО РАН.

— Я крою носилки и часть отвожу ей. Она их у себя на дому прошивает. Вместе мы сшили для бойцов более 500 носилок, — подчеркнула бердчанка.

Депутат Госдумы РФ Александр Аксёненко увидел пост о ее труде в ТГ-канале «Армия добра» и через своих товарищей по партии передал в подарок Милоновой, новую швейную машинку (ранее она работала на старой машинке, взятой у подруги).

— На днях «Aurora A-8700EH», а также двигатель и специальный стол приехали к мастерице. Теперь шить носилки можно будет гораздо проще и эффективнее, — отметили в пресс-службе партии.

На сегодняшний день Ольга Милованова сотрудничает с четырьмя волонтёрскими организациями — бердской «Армией добра», группой «За ребят!» из Академгородка, нижнеельцовской «ГУМ54» и алтайской группой волонтёров из села Романово, через которые чаще всего и передаёт тактические носилки российским воинам.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске открылся филиал фонда «Защитники Отечества».

Фото предоставлено региональным отделением  партии «Справедливой России — За правду»

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : СВО помощь участникам СВО НИИ Теплофизики


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