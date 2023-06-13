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Отечественные виноделы предложили запретить импорт вин из недружественных стран

  • 13/06/2023, 13:00
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Отечественные виноделы предложили запретить импорт вин из недружественных стран
При этом доля импортных вин на рынке нашей страны составляет чуть меньше 50%.

Федеральная саморегулируемая организация «Ассоциация виноградарей и виноделов России» (АВВР) обратилась к российскому правительству с предложением ввести ограничения на импорт вина, пишет «Российская газета». По данным издания,

Согласно протоколу заседания АВВР, речь идет о максимально возможных таможенных пошлинах, не менее 50%, на импорт игристых, тихих и крепленых вин зарубежного производства.

При этом импорт из недружественных государств предлагается запретить полностью. Авторы инициативы также предложили:

  • нарастить акциз на винодельческую продукцию с предоставлением налогового вычета для вин из отечественного винограда;
  • ввести минимальные розничные цены на вино;
  • предоставить торговым сетям не менее 50% от всей магазинной винной полки продукции отечественных виноделов.

Отмечается, что доля импортных вин на отечественном рынке составляет чуть меньше 50%. Так, три страны ЕС — Италия, Испания и Франция занимают порядка 60% от всего импорта вина, опережая Соединенные Штаты Америки, Чили, Аргентину и ЮАР.

По словам вице-президента Российской ассоциации экспертов рынка ритейла и руководителя проекта Wine Retail Александра Ставцева, в настоящее время в стране осталось много вина, около 160 миллионов литров, это, своего рода, рекорд за последние шесть лет. И причина, по мнению эксперта, в росте поставок импортной продукции и медленным ростом продаж вина в стране.

Так, например, продажи данных вин возросли всего на 0,8%, а игристых — на 8,6%.

Вместе с тем, в АВВР уверены, что дефицит вина на рынке не станет нашей реальностью, именно поэтому ассоциация предлагает ограничить импорт вина и увеличить налоги на винодельческую продукцию.

Ранее редакция сообщала, что Минсельхоз уполномочат проводить инвентаризацию виноградных насаждений.

Фото: freepik.com — ilovehz 

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : Правительство РФ импорт вин виноделы бизнес


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