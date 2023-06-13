Отечественные виноделы предложили запретить импорт вин из недружественных стран

Федеральная саморегулируемая организация «Ассоциация виноградарей и виноделов России» (АВВР) обратилась к российскому правительству с предложением ввести ограничения на импорт вина, пишет «Российская газета». По данным издания,

Согласно протоколу заседания АВВР, речь идет о максимально возможных таможенных пошлинах, не менее 50%, на импорт игристых, тихих и крепленых вин зарубежного производства.

При этом импорт из недружественных государств предлагается запретить полностью. Авторы инициативы также предложили:

нарастить акциз на винодельческую продукцию с предоставлением налогового вычета для вин из отечественного винограда;

ввести минимальные розничные цены на вино;

предоставить торговым сетям не менее 50% от всей магазинной винной полки продукции отечественных виноделов.

Отмечается, что доля импортных вин на отечественном рынке составляет чуть меньше 50%. Так, три страны ЕС — Италия, Испания и Франция занимают порядка 60% от всего импорта вина, опережая Соединенные Штаты Америки, Чили, Аргентину и ЮАР.

По словам вице-президента Российской ассоциации экспертов рынка ритейла и руководителя проекта Wine Retail Александра Ставцева, в настоящее время в стране осталось много вина, около 160 миллионов литров, это, своего рода, рекорд за последние шесть лет. И причина, по мнению эксперта, в росте поставок импортной продукции и медленным ростом продаж вина в стране.

Так, например, продажи данных вин возросли всего на 0,8%, а игристых — на 8,6%.

Вместе с тем, в АВВР уверены, что дефицит вина на рынке не станет нашей реальностью, именно поэтому ассоциация предлагает ограничить импорт вина и увеличить налоги на винодельческую продукцию.

Ранее редакция сообщала, что Минсельхоз уполномочат проводить инвентаризацию виноградных насаждений.