Молебен о Победе будет проходить в Новосибирской области три дня

Новосибирская область присоединилась к общенародной акции «Всероссийский молебен о Победе». С 13 по 15 июня в Вознесенском кафедральном соборе — будет пребывать ковчег с частицей мощей великомученика Георгия Победоносца. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

— Важно молиться не о своих нуждах и личных проблемах, а думать об общем деле, которому и посвящена акция «Молебен о Победе», — сказал протоиерей Дмитрий Сальников, священник Вознесенского кафедрального Собора.

Заключительный молебен состоится 15 июня в 18.30, проводы святыни — в 19.00. После Новосибирска ковчег будет отправлен в Алтайский край — в Барнаул.

Акция продлится до сентября, за это время святыне смогут поклониться во всех 89 российских регионах. И везде у мощей Святого Георгия будут совершаться молебны о Победе. Также в городах пройдут форумы Всемирного русского народного собора.

Ранее редакция сообщала о том, что 15 православных церквей и часовен хотят построить в Новосибирске.