В Новосибирске открылся филиал фонда «Защитники Отечества»

В Новосибирске по поручению президента открылся филиал фонда «Защитники Отечества» для оказания помощи бойцам СВО. Об этом сообщает пресс-служба Новосибирского обкома КПРФ с ссылкой на мэра Новосибирска Анатолия Локтя.

— Бойцы СВО смогут получить помощь и консультации по различным вопросам. Фонд привлекает специалистов службы занятости населения, бюро медико-социальной экспертизы, психологов, юристов и других специалистов, — говорится в сообщении.

Мэр напомнил, что в Новосибирской области действует адресная программа поддержки участников специальной военной операции, а также членов их семей. Оказание такой помощи — одно из направлений работы городских и областных властей.

Фонд создан для поддержки участников и ветеранов спецоперации, а также их семей. Указ о создании фонда Владимир Путин подписал в апреле. В каждом сформирован целый штат координаторов, прошедших специальное обучение. Их задача — сделать так, чтобы бойцы и их родные получали в полном объеме медицинскую, социальную и психологическую помощь.

Ранее редакция сообщала о том, что Страну надо переводить на военное положение — заявил Евгений Пригожин во время пресс-конференции в Новосибирске.