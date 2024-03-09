Бердск возглавил рейтинг по благоприятности инвестклимата в Новосибирской области

В 2023 году был сформирован рейтинг муниципальных районов и городских округов по содействию развитию конкуренции и обеспечению благоприятного инвестиционного климата. Рейтинг возглавили Бердск, Новосибирск, Карасукский, Купинский, Новосибирский, Ордынский, Тогучинский район, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

— Согласно проведенному опросу 70% представителей бизнес-сообщества оценили уровень конкуренции на товарных рынках Новосибирской области как высокий и умеренный, при этом 90% всех респондентов оценили условия ведения бизнеса как хорошие и удовлетворительные, — отметили эксперты ведомства на заседании совета по содействию развитию конкуренции в Новосибирской области.

При этом в Минэко подчеркнули, что в 2023 году в регионе были установлены 42 показателя по 35 товарным рынкам. По итогам 2023 года они выполнены на 97,6%.

В конце февраля на собрании трудовых коллективов, предприятий, учреждений и общественных организаций Бердска мэр города Роман Бурдин отмечал, что в городе на разных этапах реализуются 24 инвестиционных проекта на общую сумму более 4 миллиарда рублей. В инвестпослании на 2023 год Бурдин рассказывал, что для потенциальных инвесторов на территории города сформировано 9 свободных площадок, из которых 5 муниципальных. На начало 2023 года на в городе реализовывалось 15 инвестиционных проектов на 3,4 млрд.

Ранее редакция сообщала о том, что под Бердском создается Южный промышленно-логистический парк. Только один резидент этого парка анонсировал инвестиции в проекты в сумме более 9 млрд рублей.