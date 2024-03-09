«Кому нужно распускать слухи о моем выдвижении?»: Андрей Панферов об участии в выборах мэра Новосибирска

Первый вице-спикер Законодательного собрания Новосибирской области, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия», участник СВО Андрей Панферов опроверг свое участие в конкурсе по выборам мэра Новосибирска.

— В местных пабликах появилась информация о том, что я подал документы на конкурс по отбору на должность мэра города Новосибирска. С большим удивлением узнал эту новость, — отметил депутат в своей группе ВКонтакте. — Откуда такая информация и кому нужно распускать слухи о моем выдвижении на эту должность для меня непонятно. Для всех интересующихся, заявляю: я не подавал документы и не планирую.

Напомним, на данным момент известно только об одном кандидате, который официально заявился на конкурс: это военный пенсионер, участник СВО Александр Трушакин.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в эфире портала НГС сообщал, что он консультировал семь человек как потенциальных кандидатов.

Заведующая кафедрой теории и истории государства и права, канд.ист.наук, доцент НГУЭУ Марина Саламатова в комментарии корреспонденту Infopro54 комментировала, что Новосибирск — город с высоким уровнем включенности горожан в электоральный процесс.

Напомним, что заявки на участие в конкурсе на мэра Новосибирска принимаются до 15 марта. Отбор кандидатов будет проходить 4 апреля. По новым правилам все претенденты должны пройти специальное тестирование и собеседование, а по их результатам депутаты проголосуют за лучшего кандидата.

Ранее редакция сообщала о том, что председатель конкурсной комиссии по отбору кандидатур на пост мэра Новосибирска Юрий Петухов рассказал студентам, каким должен быть будущий градоначальник.