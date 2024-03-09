«Чистая Планета» выкупила оборудование для производства бытовой химии под Новосибирском

Компания «Чистая Планета» направила на развитие бизнеса инвестиции в объеме 100 млн руб., привлеченные с помощью размещения дебютного выпуска облигаций. Как и предварительно анонсировалось, средства были потрачены на выкуп арендуемого оборудования и пополнение оборотного капитала, сообщил организатор займа ООО «Юнисервис Капитал».

Из 100 млн, привлеченных на открытом рынке, порядка 65 млн руб. были использованы для приобретения в собственность ранее арендуемых активов, 5 млн руб. потрачены на налоговые выплаты при проведении сделок, 30 млн руб. — вложены в оборотный капитал.

— У нас нет дефицита оборотного капитала, мы ощущаемся себя уверенно, и данный момент не нуждаемся в дополнительном кредитовании. С точки зрения сырьевой обеспеченности, у нас есть запас примерно на 2 месяца активной работы с использованием всех доступных производственных мощностей, — прокомментировал финансовый директор ООО «Чистая Планета» Константин Макиенко.

В планах компании поставить на баланс нематериальные активы: товарные знаки.

Напомним, первичное размещение дебютного выпуска биржевых облигаций новосибирской компании ООО «Чистая планета» прошло в октябре 2023 года. Весь объем был выкуплен инвесторами за один день, всего состоялось 1 037 сделок.

ООО «Чистая Планета» — производитель бытовой химии и средств личной гигиены, развивающий федеральную сеть фирменных магазинов. По данным Seldon.Basis , директором компании является Екатерина Дектярникова. 48% компании принадлежит Вячеславу Александровичу Певневу, 22% — Екатерине Дектярниковой, по 10% — Игорю Гайдуку, Наталье Зельковой и Наталии Филатовой. Уставный капитал компании — 35 тыс рублей, выручка за 2022 год — 243,5 млн руб (+62%), чистая прибыль — 25 млн (+66%). Вячеслав Певнев является собственником еще 7 компаний в которых ему принадлежит от 35% до 100%.

Ранее редакция сообщала о том, что сибирские компании заняли 570 млрд рублей на облигационном рынке.