«Элизиум» анонсировал новый инвестпроект за 0,6 млрд

— В 2018 году мы произвели 8,7 млн еврорулонов обоев (в 2014 году 4,2 млн). Прогноз на 2019 год — 10,6 млн еврорулонов в год. Почему проиходит такой скачок? Причина в активном замещении импорта, — сообщил, выступая на инвестсовете, директор ООО «Элизиум» (бренд Elysium) Валерий Моисеенко.

Он отметил, что в последнее время отечественная продукция по качеству догнала импортную, а по соотношению цена/качество — обогнало. Кроме того, введен запрет на ввоз обоев из Украины, ранее они занимали около 30% российского рынка. И, наконец, наметился рост экспорта продукции российских фабрик. К примеру, судя по слайдам презентации, в 2019 году около 8 млн еврорулонов «Элизиум» планирует продать внутри России, 2,6 млн отправить на экспорт, в 2018 году — 7,6 и 1,1 млн соответственно. К потенциальным рынкам сбыта компания относит КНР, Иран, Индию, Ирак, Таиланд.

— Сейчас мы формируем стратегию продаж на этих динамично развивающихся рынках. Мы видим, что в азиатских странах за последние годы появилось 256 млн городских жителей. По экспертным оценкам и нашим наблюдениям, с ростом городского населения в эти странах растет объем потребления отделочных материалов, — пояснил Валерий Моисеенко.

2020-2021

Для реализации стратегических целей компания подготовила инвестпроект, в рамках которого вгодах намерена приобрести 8-цветную линию для производства обоев, а также построить склад для хранения готовой продукции. После запуска новой линии компания планирует производить 17 млн еврорулонов в год.

Объем инвестиций в проект — 647,8 млн рублей. Из них 294 млн составляет стоимость новой линии, 200 млн необходимо на строительство склада. Расчетный срок окупаемости вложений — 9 лет. Выручка с 2021 по 2025 год запланирована в объеме 4,4 млрд рублей, чистая прибыль — 521 млн. После реализации инвестпроекта будут организованы 48 новых рабочих мест со средней зарплатой в 2021 году 43 тысячи рублей. Налоговые поступления в бюджет региона к 2027 году составят 178,8 млн рублей.

— В качестве мер господдержки мы просим предоставить субсидию в части процентной ставки по кредиту и приобретению нового оборудования. Также мы хотели бы получить льготы по налогам на прибыль и налогам на имущество, — перечислил Валерий Моисеенко.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что «Элизиум» уже доказал свою способность реализовывать инвестпроекты, сохранять позиции на рынке и расширять присутствие. По его предложению инвестсовет поддержал включение проекта в госреестр области. Теперь он будет вынесен на рассмотрение комиссии для принятия решения о предоставлении запрошенных льгот и субсидий с точки зрения бюджетной эффективности.

В 2017 году компания получала льготу по налогу на прибыль как предприятие, достигнувшее превышения налоговой базы отчетного периода не менее чем в 1,3 раза по отношению к налоговой базе аналогичного периода предыдущего года. До этого компания получала льготные кредиты по линии МСП Банка.

ООО «Элизиум» (правопреемник ООО «Сибирские обои») работает на рынке отделочных материалов с 1995 года. Собственное производство было запущено в 2006 году. Учредители — Александр Куринский (50%), Валерий Моисеенко (47%), Нина Никитина (3%). Фабрика располагает современным европейским оборудованием, позволяющим выпускать широкий спектр высококачественных виниловых обоев в категориях: шелкография, горячее тиснение, ингибирование и трафаретная печать.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области