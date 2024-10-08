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Бердский депутат Фируз Хасанов предложил ужесточить контроль за деньгами мигрантов

  • 08/10/2024, 18:00
Бердский депутат Фируз Хасанов предложил ужесточить контроль за деньгами мигрантов
По его словам, для этого у налоговой есть все необходимые инструменты.

О необходимости отслеживать финансовые потоки мигрантов заявил депутат горсовета Бердска от партии СРЗП Фируз Хасанов. По его словам, чаще всего мигранты выводят заработанные в России деньги за границу и не платят с них налоги. Хасанов уверен, что ФНС России располагает для этого всеми необходимыми инструментами.

Депутат выступил за визовый режим для мигрантов из среднеазиатских республик бывшего СНГ и усиленный контроль над ними, а также предложил ввести ограничения на ввоз семей мигрантов.

— Именно возрастающая нагрузка на социальные учреждения особенно беспокоит русских людей, — отметил Фируз Хасанов в интервью Царьград. — В детских садах и школах всё больше детей мигрантов, которые подчас практически не говорят по-русски. Эту проблему тоже нужно решать. Мигранты должны быть только трудовыми. Приносить экономическую пользу нашей стране, а не накладывать на неё бремя дополнительной социальной нагрузки.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске предложили создать региональное министерство миграционной политики

Фото предоставлено пресс-службой СЗРП.

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Рубрики : Общество Власть Политика

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : министерство миграционной политики Мигранты


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