Бердский депутат Фируз Хасанов предложил ужесточить контроль за деньгами мигрантов

О необходимости отслеживать финансовые потоки мигрантов заявил депутат горсовета Бердска от партии СРЗП Фируз Хасанов. По его словам, чаще всего мигранты выводят заработанные в России деньги за границу и не платят с них налоги. Хасанов уверен, что ФНС России располагает для этого всеми необходимыми инструментами.
Депутат выступил за визовый режим для мигрантов из среднеазиатских республик бывшего СНГ и усиленный контроль над ними, а также предложил ввести ограничения на ввоз семей мигрантов.
— Именно возрастающая нагрузка на социальные учреждения особенно беспокоит русских людей, — отметил Фируз Хасанов в интервью Царьград. — В детских садах и школах всё больше детей мигрантов, которые подчас практически не говорят по-русски. Эту проблему тоже нужно решать. Мигранты должны быть только трудовыми. Приносить экономическую пользу нашей стране, а не накладывать на неё бремя дополнительной социальной нагрузки.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске предложили создать региональное министерство миграционной политики.
Фото предоставлено пресс-службой СЗРП.
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