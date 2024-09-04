В Новосибирске предложили создать региональное министерство миграционной политики

Фракция СРЗП внесла в Госдуму законопроект об усилении уголовной ответственности за выдачу паспортов, за присвоение гражданства без сдачи экзамена на русский язык, без знания элементарных норм Конституции РФ. Об этом сообщил на онлайн-конференции лидер партии «Справедливая Россия – За Правду» Сергей Миронов.
Депутат Совета депутатов Бердска от СРЗП Фируз Хасанов добавил, что практика миграции, то есть переезд в Россию граждан других государств (и членов их семей) с получением гражданства РФ и вытекающих из него прав и льгот, должна жёстко регулироваться властями страны и субъектов РФ, исходя из государственной целесообразности.
— Ее нужно организовывать таким образом, чтобы все новые граждане РФ гармонично встраивались в экономическую, культурную, социальную и правовую сферы нашей страны. Для эффективного управления этим процессом необходимо создание особого Министерства миграционной политики и его структурных подразделений в регионах РФ, — заявил Хасанов. — Я думаю, что со странами Средней Азии также должна быть выстроена визовая система, а все передвижения и финансовые транзакции иностранных граждан на территории РФ должны жёстко контролироваться государством.
— Трудовые мигранты будут компактно и временно проживать в районе осуществляемого строительства, а нелегальных мигрантов и мигрантов, не работающих по целевому набору, можно будет выдворить из страны, — подчеркнул Фируз Хасанов. — Мы также предлагаем прекратить массовую выдачу гражданства РФ мигрантам, провести государственную ревизию предоставления российского гражданства во всех субъектах РФ (кроме ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей) за период с 2014 года и аннулировать его во всех случаях незаконной выдачи. Эти мера тоже поспобствовует расформированию территориальных этнических анклавов.
Зампред регионального отделения СРЗП Сергей Шилов высказал своё мнение о засилье иностранцев на Хилокском жилмассиве Новосибирска. Он отметил, что для ликвидации территориальных этнических анклавов, подобных Хилокскому, необходимо заставить органы исполнительной власти на местах проявить политическую волю и обеспечить соблюдение в таких анклавах действующего законодательства РФ.
—Полномочий для этого в основном достаточно. Стоит только начать регулярные проверки имеющихся разрешений на пребывание в стране и работу, санитарного контроля, оборудования торговых точек, пожарной безопасности, прописки и т.п. Все нелегальные мигранты и нарушители законодательства РФ должны быть выдворены из страны, — уверен Шилов.
По данным председателя Следственного комитета РФ Александр Бастрыкина, в настоящее время в России находится от 14,5 до 16,5 млн мигрантов — то есть примерно 10% населения страны.
Ранее редакция приводила точку зрения эксперта о национальных анклавах в Новосибирске.
Фото предоставлено пресс-службой партии СРЗП.
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